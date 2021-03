Borraccia "Bella Ciao": il dettaglio su Letta svela l'anima "rossa"

Il Partito democratico ha un nuovo segretario dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. Enrico Letta è tornato in fretta e furia da Parigi, dove viveva da anni, per mettersi alla guida del partito dal quale anni fa è stato scalzato per mano di Matteo Renzi. In passato ha ricoperto il ruolo di vicesegretario, quando a essere segretario era Pier Luigi Bersani. Si pensava che dopo Zingaretti potesse arrivare Stefano Bonaccini, il grande deluso di questa alternanza di poltrone, invece il Pd ha preferito far affidamento sull'usato sicuro per riformare e rilanciare il partito che, a detta di molti, ora è solo un cumulo di cocci da rimettere in sesto. Sarà Enrico Letta l'uomo che serve al Pd? Solo il tempo potrà dare risposte ma intanto, a fronte di un discorso moderno e rivolto al futuro, i fatti dicono altro.

All'Assemblea che l'ha eletto segretario del Partito democratico, Enrico Letta si è presentato con un look molto casual. Sotto una giacca blu di taglio sportivo, infatti, il nuovo segretario indossava una camicia azzurra botton down senza cravatta, come a dire "i formalismi lasciamoli ad altri, pensiamo alla sostanza". Entrico Letta ha scelto di fare la sua prima uscita pubblica come segretario del Partito democratico con un look minimal, come si conviene a chi è chiamato a ricostruire qualcosa. Nessun accessorio per lui, nemmeno un orologio distrattamente in mostra al polso, eccezion fatta per una borraccia. Cavalcando la moda di Greta Thunberg e facendo seguito i proclami per la transizione ecologia, presente anche nel suo discorso, poteva mai Enrico Letta presentarsi come fanno tutti con un bicchiere di plastica? Certo che no. Quindi ecco che Enricostaisereno è arrivato con la sua rossa borraccia termica, che ha posiziona al suo fianco nel podio da cui ha fatto il discorso da neo eletto.