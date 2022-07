Nozze e amicizia addio nel triangolo milionario tra Musk, Brin e consorte

Una storia che sa tanto di Beautiful. O di commedia all'italiana anni '80. Gli ingredienti ci sono tutti: l'amico di una vita, la moglie, la relazione extraconiugale, il divorzio e l'amicizia che finisce in frantumi. Solo che questa volta i protagonisti non sono due «vitelloni» anonimi. Uno è Elon Musk, patron di Tesla, è la persona più ricca del mondo con una fortuna stimata di 240 miliardi di dollari. L'altro, anzi gli altri, sono Sergey Brin, fondatore di Google, ottavo nella classifica dei super ricchi con 95 miliardi di dollari, e la di lui consorte. O meglio, ex consorte. Perché dopo la scoperta della relazione tra Musk e la signora, il matrimonio della coppia è andato prevedibilmente in frantumi (con tanto di risarcimenti milionari). Così come l'amicizia tra i due magnati.

La storia raccontata dal Wall Street Journal è molto dettagliata. La storia sarebbe cominciata a inizio dicembre a Miami. Poi, dopo la relazione, ritenuta non continuativa, l'avvio delle pratiche di divorzio tra Brin e la moglie dopo 4 anni di matrimonio. A nulla sono servite le mosse successive di mister Tesla. Musk infatti si sarebbe anche inginocchiato davanti a Brin, scusandosi per l'accaduto e chiedendo perdono. Brin avrebbe accolto la richiesta di scuse, ma i due non hanno ripreso a parlarsi regolarmente. Il quotidiano ha raccontato anche di come fosse solide l'amicizia tra i due ricconi, tanto che Musk più volte era stato ospite dei Brin e che quest'ultimo staccò a Musk un assegno da 500mila dollari nel 2008 quando Tesla, a causa della crisi finanziaria, stava incontrando difficoltà ad aumentare la produzione. Di contro, nel 2015, Musk regalò a Brin uno dei primi suv elettrici prodotti da Tesla. Ma nei mesi scorsi, Brin ha chiesto ai suoi consulenti finanziari di disinvestire da tutte le aziende di Musk. Né l'amore né l'amicizia si possono comprare. nemmeno se si è multimilionari.