Nuotatrice stroncata da infarto. Stava per laurearsi e sposarsi

Aveva davanti a sé tutta la vita e i prossimi mesi dovevano essere i più belli per lei: la laurea il 28 aprile, il compleanno tra meno di una settimana, le nozze imminenti con Matteo, il suo inseparabile fidanzato, con il quale si era scambiata da poco la promessa di matrimonio. Progetti, quelli della nuotatrice Mariasofia Paparo, stroncati da un destino davvero crudele per una ragazza di 27 anni. Un infarto non le ha lasciato scampo. E a quell'età si fa davvero fatica a credere che sia possibile morire così, per una malore improvviso, soprattutto se sei una sportiva, abituata a macinare chilometri in piscina.

A San Giorgio a Cremano, nel napoletano, la conoscevano tutti. Ieri la città, incredula, si è stretta intorno alla famiglie a agli amici per l'ultimo saluto presso la chiesa di Sant'Antonio di Padova. Anche nel resto della regione il nome Paparo era noto per i successi sportivi della giovane nuotatrice. Mariasofia aveva vinto tante medaglie regionali ed è stata una delle prime atlete a far parte del Master team Speedo. Era nota nell'ambiente anche per la sua collaborazione con Swim4life Magazine. Una vita in piscina, una passione che condivideva con Matteo. Si era misurata anche con competizioni in mare aperto, partecipando nel 2020 alla traversata dello stretto di Messina, nonché alla staffetta Capri-Napoli. L'attività sportiva non le aveva fatto perdere di vista lo studio. A fine mese avrebbe preso la laurea magistrale in Scienze e Tecnologie della navigazione all'Università Parthenope di Napoli. Dopo la laurea si sarebbe dedicata ai progetti di vita con Matteo. Un amore nato ai tempi del Covid. I loro sguardi si era incrociati per la prima volta ad una gara prima del lockdown, poi avevano cominciato a parlarsi sui social e a conoscersi sempre meglio, accomunati com'erano dall'amore per il nuoto e per i viaggi. Alla fine dell'isolamento si erano rivisti ed era scattata la scintilla, come loro stessi raccontano in un articolo sulle coppie nate durante la pandemia che Mariasofia ha postato su Instagram, tra le foto che la ritraggono radiosa, sempre sorridente, a bordo vasca o al mare, con Matteo davanti alla torta con cui il 12 marzo avevano festeggiato la promessa di un matrimonio che non si farà mai. «Sei stata un angelo che ha cambiato la mia vita dandomi la forza di fare cose che non avrei mai potuto pensare di fare. Mi hai insegnato il vero amore, mi hai insegnato di nuovo a sorridere e ad essere felice. Avevamo una vita davanti e sei andata via così», ha scritto Matteo sui social.