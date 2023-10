"Nuovi taser, sparatorie dimezzate entro il 2033"

Una gittata massima di 13,7 metri, la possibilità di lanciare fino a 10 dardi, più tempo a disposizione per agire e consentire la risoluzione di situazioni critiche. Il nuovo taser 10 di Axon viene proposto alle forze dell'ordine per rendere più facile la gestione della sicurezza in strada.

Ad oggi sono 6mila i taser in dotazione alle squadre di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza in tutta Italia e circa 200 i comuni che li utilizzano. Nelle grandi città come Roma, che conta almeno 100 dispositivi in dotazione, l'uso del Taser ha consentito alle Forze dell'Ordine di essere più efficaci, senza danni né per gli operatori di polizia né per i soggetti coinvolti.

A oltre un anno dalla sua adozione in Italia, il taser è stato utilizzato da parte dell'Arma dei Carabinieri in più di 1.300 interventi e nell'80% dei casi la sola estrazione del dispositivo è bastata per intervenire in maniera efficace, frenando il soggetto. Il nuovo taser 10 viene presentato oggi a Roma all'Axon Roadshow 2023, il tour partito dagli Stati Uniti e dal Canada che quest'anno è arrivato per la prima volta in Italia. «Puntiamo a ridurre del 50% le morti tra gli agenti e i civili a seguito degli scontri con armi da fuoco entro il 2033» spiega Loris Angeloni, alla guida di Axon Italia.

Il mezzi per «immobilizzare» chi lede la sicurezza potrebbero permettere anche un risparmio notevole per le amministrazioni. In Italia non è stato fatto ancora uno studio sui costi ma in Spagna si stima che le aggressioni costino al governo 417 milioni ogni anno. I dispositivi sono in grado di far risparmiare alle autorità circa 145 milioni di euro, anche al netto degli 1,2 milioni di euro necessari per il loro acquisto.