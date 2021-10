Nuovo boom di "malattie": ieri altre 80mila +11% in 7 giorni

Tampone ogni due giorni o, peggio, malattia. Si delinea la strategia dei non vaccinati per sopravvivere alla mancanza di green pass. O si sottopongono a test a tappeto oppure presentano un bel certificato di malattia. Soltanto così si spiega il boom da un lato dei tamponi che ieri sono balzati a oltre 660mila e dall'altro dei certificati di malattia come registra l'Inps che ha reso noti i dati di ieri fino alle 17. Le richieste sono state 83.078, a fronte dei 74.724 arrivati fino alle 17 di martedì scorso, 12 ottobre. L'incremento tra gli insiemi omogenei è dell'11,2%. Oltre 12mila sono stati presentati in Sicilia.

Anche i dati sui vaccini confermano l'esistenza di un gruppo di «irriducibili» che rifiuta la profilassi. Due giorni fa, il 18, per la prima volta le terze dosi sono state di più rispetto alle prime vaccinazioni: 50.025 contro 47.129.

I casi Covid registrati ieri sono saliti a 2.697 in aumento sia su base settimanale che giornaliera. Ma è evidente che se il numero dei tamponi aumenta in modo esponenziale si alza anche il numero dei positivi mentre crolla il tasso di positività che scende allo 0,4% (due giorni fa era allo 0,7%). In aumento i decessi, 70 (ieri 44), per un totale di 131.655 vittime da inizio epidemia.

Il dato al quale gli esperti guardano con maggiore attenzione è sempre quello delle ospedalizzazioni che oramai sembrano stabilizzate. Le terapie intensive sono 3 in meno con 27 ingressi del giorno per un totale di 355. I ricoveri in area medica sono 5 in meno per un totale di 2.423 in tutto.