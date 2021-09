"Obbligo per evitare chiusure", "Non fa bene al Paese": botta e risposta tra Speranza e Salvini

Il tema sull'obbligatorietà del vaccino è molto caldo tra le fila del governo. Parte del governo, sostenuto da Mario Draghi, punta a incrementare la campagna vaccinale tramite l'estensione del Green pass e l'eventualità di introdurre l'obbligo, almeno per alcune categorie di lavoratori considerati a rischio. Lo hanno confermato in conferenza stampa il presidente del Consiglio e il ministro della Salute, ma questa è una linea che non viene condivisa dalla Lega, che invece si dichiara contraria a questo tipo di misure. Roberto Speranza, in un'intervista al Corriere della sera, ha ribadito la possibilità di ricorrere all'obbligo vaccinale ma Matteo Salvini si è nuovamente opposto a questa strategia.

" Più vaccini o si rischiano restrizioni ", ha dichiarato Roberto Speranza nel corso dell'intervista. " Sarà un momento stratosferico per l'Italia, avremo gli occhi del mondo addosso ", ha proseguito il ministro riferendosi all'apertura del G20 di Roma, durante il quale l'obiettivo è quello di " firmare il 'patto di Roma' per vaccinare gli abitanti del mondo intero ". Nel nostro Paese, sostiene Roberto Speranza, è necessario incrementare le somministrazioni perché " il vaccino è lo strumento per evitare nuove misure restrittive ".

Non precisa quando scatterà l'obbligo, se esistono già dei parametri in tal senso o delle percentuali da raggiungere entro un determinato lasso temporale prima di arrivare a questa misura, ma precisa che " la scelta si farà in base a una somma di fattori, tra cui la forza della variante ". Parole che tracciano la linea decisionista del governo, intenzionato ad andare avanti per la sua strada senza distrazioni: " Se la difesa del diritto alla salute e la necessità di evitare nuove privazioni della libertà ci dovessero portare a questa soluzione, certo non ci spaventeremo e non ci fermeremo ".