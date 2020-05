Sfiducia di Bonafede al Senato, ma Renzi salva il governo

Gaffes, errori e polemiche. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, finito nell'occhio del ciclone dopo la scarcerazione di alcuni boss mafiosi e le successive accuse del pm Nino Di Matteo sulla scelta del capo del Dap, oggi si gioca la poltrona.

Contro Bonafede sono state presentate due mozioni di sfiducia. La prima è quella che vede il centrodestra unito, mentre l'altra è stata voluta da +Europa e potrebbe trovare l'appoggio dei renziani. Il Pd e il M5S ha avvisato Italia Viva che, se votasse la sfiducia al Guardasigilli insieme alle opposizioni, si aprirebbe una crisi di governo perché Bonafede, oltre che ministro, è anche il capodelegazione dei grillini nel governo. Ieri si è tenuto un incontro a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e la capogruppo di Italia viva alla Camera, Maria Elena Boschi, per trovare la "quadra", ma l'esito è tutt'altro che scontato. La ministra delle Politiche agricole,Teresa Bellanova, ospite della trasmissione Circo Massimo su Radio Capital, ha chiarito: "Ascolteremo il ministro della giustizia. Il ministro sa bene, che ci sono temi sensibili sul giustizialismo, noi continuiamo a pensarla in modo diverso come sulla prescrizione. Allora aspettiamo che il ministro dia segnali importanti in questa direzione. Sulla base di questo si esprimerà il nostro voto in Senato". Intanto Matteo Salvini ha annunciato che la Lega voterà anche la mozione garantista presentata da Emma Bonino "perchè ci sia un ministro che si occupi davvero di giustizia, di carceri sicure, di processi più rapidi e di certezza della pena".

La presentazione delle mozioni

Il senatore leghista Pasquale Pepe, illustrando la mozione di sfiducia del centrodestra, ha accusato Bonafede di inadeguatezza e di "scarsa conoscenza della macchina ministeriale". "Lei ha scritto la pagina più buia della realtà carceraria italiana", ha aggiunto rivolgendosi al ministro, reo di aver nominato a capo del Dap Francesco Basentini, una personalità " che non ha competenze nè carcerarie, nè di antimafia". "Lei deve assumersi la responsabilità di questa nomina" , ha concluso il senatore del Carroccio.

Emma Bonino, invece, ha esordito: " Chiediamo le sue dimissioni, ministro, non perchè è sospettato ma perchè non vogliamo un ministro della Giustizia che sia rappresentante della cultura del sospetto". La leader radicale considera Bonafede " il sintomo e non il rimedio" della malattia della giustizia. " Se rimarrà a via Arenula contribuirà a farla diventare cronica diffondendo la paura della giustizia", ha aggiunto la Bonino secondo cui la caduta del governo Conte-bis e la sfiducia al ministro sono temi che devono essere separati. " Sono convinta che se la continuità del governo dovesse significare la continuità della politica della giustizia che il ministro Bonafede ha praticato, invito tutti a considerare che l'Italia non ne avrebbe nessun giovamento, neanche nei dati della ripresa che vogliamo affrontare" , ha concluso la senatrice.

Il dibattito in Aula

Gli ex grillini Gianluigi Paragone e Mario Giarrusso hanno annunciato il loro voto contrario. "Sono con Di Matteo senza se e senza ma, ancora oggi non è chiaro perché Basentini fu scelto al Dap, e Di Matteo non c'è andato", ha dichiarato il primo, mentre il secondo spiega: "Certamente lei è una persona perbene e nessuno lo può negare. Ma siamo qui per esaminare tutto il suo operato da ministro. Lei ha tradito 11 milioni di cittadini che ci avevano mandato in Parlamento per combattere la mafia". Un segnale che, secondo Giarrusso, porta il nome del "simbolo" di Nino Di Matteo, il pm "sbandierato in campagna elettorale come destinatario di importanti incarichi". Il ministero di Via Arenula, invece "è stato consegnato a una banda di amici di Palamara". "Le persone perbene si dimettono di fonte a questi disastri", ha concluso Giarrusso.

Il socialista Riccardo Nencini sosterrà la mozione di +Europa: "Mancata calendarizzazione della riforma del processo penale dopo i solenni impegni presi, cancellazione della prescrizione, gestione del Dipartimento delle politiche penitenziarie, riforma annunciata e poi disattesa del Csm hanno creato le condizioni perché i pilastri della civiltà giuridica venissero erosi e la tutela dei diritti dei cittadini venisse lesa".

Pier Ferdinando Casini, invece, pur con molte perplessità, voterà la fiducia a Bonafede e ha fatto presente che “ci sono grandi contraddizioni tra le opposizioni. Perché le due mozioni hanno contenuti opposti. Eppure le opposizioni uniranno le forze per votarle entrambe”. E ancora: "Molti di noi - ha spiegato - hanno grandi perplessità sulla gestione del ministero della Giustizia, e io sono uno di questi. Ma lei ministro, se vuole corrispondere seriamente al giuramento prestato nelle mani del capo dello Stato, deve evitare nel suo intervento di replica l'impostazione giustizialista che ancora oggi il M5s continua a sostenere" .

La difesa di Bonafede