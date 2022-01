Oltre 300 attacchi da parte dei No Vax

In Francia da luglio ad oggi sono state presentate più di 300 denunce per «minacce di morte» da parte di rappresentanti istituzionali nell'ambito delle misure prese dal governo per frenare la pandemia di coronavirus. Lo ha detto il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, ai microfoni dell'emittente radiofonica «Rtl». «In questo quadro di antivax, ci sono molte denunce per minacce», ha detto Darmanin. Il ministro ha specificato che ci sono state anche minacce «in nome dell'Islam radicale» e di altri tipi.

E risale a pochi giorni fa l'ultimo gravissimo attacco. È stato circondato da una folla inferocita di no vax, che ha iniziato a tirargli addosso del fango, coprendolo di insulti. È accaduto lo scorso weekend a Stéphane Claireaux, 57 anni, deputato macronista di Saint-Pierre-et-Miquelon, l'arcipelago francese nell'Oceano atlantico, di fronte alle coste del Canada. Il deputato si trovava a casa sua, dove stava aspettando dei manifestanti per discutere con loro: «Sembrava che volessero lapidarmi» ha dichiarato. «C'era un'auto carica di alghe e fango e la gente ha iniziato a lanciarmeli in faccia» ha raccontato Claireaux, secondo quanto riportato da Le Monde. «Mia moglie mi ha raggiunto sui gradini d'ingresso della casa. Ho evitato un sasso che ci hanno lanciato al volto per un paio di centimetri. Discutere era impossibile, mi hanno riempito di insulti». l video dell'accaduto è stato poi pubblicato dalla ministra del Mare Annick Girardin sia su Twitter che su Facebook, condannando il gesto: «L'aggressione di Stéphane Claireaux al suo domicilio in occasione di una manifestazione contro il pass sanitario è assolutamente inaccettabile. Le immagini sono profondamente scioccanti» ha scritto. Anche il presidente Emmanuel Macron, in viaggio a Nizza, ha espresso solidarietà al deputato, parlando dell'accaduto come di una aggressione intollerabile e inaccettabile e denunciando inoltre l'intensificazione delle violenze contro i rappresentanti dei cittadini.