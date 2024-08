Online l'idillio tra Musk e Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

L'attesissima intervista di Donald Trump con Elon Musk su X ha rischiato di deragliare ancor prima di iniziare a causa di un attacco informatico di matrice incerta.

Il colloquio informale, durato poi circa due ore, è slittato di oltre 40 minuti a causa di difficoltà tecniche, «un massiccio cyberattacco a X», come ha spiegato il patron di Tesla, che a suo parere mostra come ci sia «molta opposizione nel sentire cosa Trump ha da dire, quindi sono onorato di farlo».

Il ritardo è l'ultimo inciampo - pur se involontario - della campagna del tycoon, che sta cercando di riprendere slancio dopo l'entusiasmo suscitato dalla discesa in campo di Kamala Harris nella corsa alla Casa Bianca. E ora rischia di trasformarsi in un boomerang, in particolare a meno di una settimana dall'inizio della Convention democratica di Chicago.

Superato l'imbarazzo dei disguidi tecnici, l'ex presidente Usa ha rilanciato, con la sponda di Musk, i cavalli di battaglia della sua agenda, a partire dall'immigrazione, con cui punta a galvanizzare la sua base. «Gli altri Paesi prendono tutti i loro cattivi, tutte le persone non produttive e le mandano nel nostro - ha affermato - Se vincono i democratici arriveranno 50-60 milioni di individui da tutto il mondo. Siamo travolti» dai migranti «già oggi. Con me avremo la maggiore deportazione della nostra storia». Mentre sul fronte delle crisi internazionali, ha ribadito che «rischiamo la Terza guerra mondiale».

«Penso che la gente sottovaluti il rischio», ha rilanciato Musk. I due hanno concentrato parte dell'attenzione sulla necessità di avere un leader Usa che sembri un duro e sia in grado di intimidire gli avversari, e sull'Ucraina, The Donald ha ricordato di «aver messo in guardia Putin dal non attaccare Kiev», ribadendo che con lui nello Studio Ovale, l'Ucraina non sarebbe stata invasa e Israele non sarebbe stato attaccato. Il candidato repubblicano non ha mancato di ricordare la sua posizione in tema di spese militari degli alleati europei, riaffermando che l'Ue si «approfitta di noi negli scambi commerciali e noi li difendiamo con la Nato: dovrebbe pagare quanto noi per l'Ucraina». «Dovresti vincere per il bene del Paese», ha detto poi Musk a Trump, definendo Harris una non moderata di sinistra, mentre per l'ex presidente è «una radicale di San Francisco, più a sinistra di Bernie Sanders, che sarà peggio» di Joe Biden. E proprio riguardo l'attuale comandante in campo, ha ripetuto di non essere un suo fan, e che «è il peggiore presidente della storia. Ma quello che gli hanno fatto è un colpo di Stato».

Nonostante Trump avesse promesso di non tornare sull'attentato a cui è scampato il mese scorso in Pennsylvania, ha ripercorso gli eventi assicurando che a ottobre sarà nuovamente a Butler. Numerosi gli scambi di gentilezze tra i due nel corso dell'intervista, con il miliardario proprietario di X che ha detto al tycoon: «Siamo a un bivio sulla strada del destino della civiltà, e dobbiamo prendere la strada giusta. Penso che tu sia la strada giusta».

Mentre Trump ha riposto che la sua approvazione «ha significato molto per me». Immediata la reazione della campagna di Harris, che ha bollato i due neo alleati come «ricchi egocentrici». «L'intera campagna di Trump è al servizio di persone come Musk e lui stesso - ha sottolineato il portavoce Joseph Costello - sono ricchi egocentrici che tradiranno la classe media e che non possono trasmettere in streaming live nel 2024».

Intanto ieri Musk ha fatto sapere che «unendo le visualizzazioni

della conversazione con Donald Trump e le discussioni che hanno generato su altri account ora siamo a quasi un miliardo di contatti». In un altro post, il miliardario si è detto «felice di ospitare anche Kamala su X Space».