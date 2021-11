Ora Bruxelles prepara le restrizioni sui viaggi. La Germania: "Ci aspetta un Natale terribile"

I contagi da Covid sono in rialzo in quasi tutti Paesi dell'Unione europea e la maggioranza dei malati sono i non vaccinati. Per questo l'Ema ieri è tornata a raccomandare di vaccinarsi.Ieri, con 7.270 nuovi casi confermati di coronavirus in un giorno la Croazia ha registrato un nuovo record negativo di infezioni giornaliere dall'inizio della pandemia, raggiunto due settimane fa quando erano stati poco meno di settemila i test positivi in 24 ore. La forte diffusione del virus in Croazia, analogamente agli altri Paesi dei Balcani, è dovuta in primo luogo al basso tasso di vaccinazione. Finora appena il 61 per cento degli adulti ha completato il ciclo vaccinale, pari al 51 per cento dell'intera popolazione di quattro milioni di abitanti. Anche la Slovacchia corre ai ripari e imporrà «un lockdown ai non vaccinati». Lo ha annunciato il primo ministro Eduard Heger in una conferenza stampa trasmessa in diretta tv. Con la nuova stretta, in vigore da lunedì per 3 settimane, solo le persone vaccinate o che hanno avuto il Covid negli ultimi sei mesi potranno entrare in ristoranti, centri commerciali, negozi con beni non essenziali, attività sportive ed eventi pubblici. E scatta anche l'obbligo di testare le persone non vaccinate sul lavoro in tutte le regioni più colpite dall'epidemia. Intanto la Commissione Ue sta preparando un aggiornamento sulla raccomandazione sulla libertà di movimento e questo includerà elementi sulla validità dei certificati di vaccinazione Covid. Il documento «sarà presentato presto». A farlo sapere Christian Wigand, portavoce della Commissione europea, nel briefing quotidiano con la stampa, ricordando che il regolamento del certificato ha la durata di un anno e che si «sta già valutando una sua estensione». In Olanda le vacanze scolastiche di Natale potrebbero essere estese in un tentativo di ridurre i contagi tra gli studenti. In Austria la situazione è sempre più drammatica e ieri è stato comunicato il nuovo record di persone contagiate da inizio pandemia: 15.145 in 24 ore. Il lockdown per i non vaccinati non basta e molte regioni come Salisburgo e Alta Austria vorrebbero imporre dalla prossima settimana un confinamento per tutta la popolazione. Anche la Germania registra un nuovo record di contagi da Covid, dopo quello segnato mercoledì. Come ha reso noto il Robert Koch Institute per le malattie infettive, in 24 ore sono stati accertati 65.371 nuovi casi e 264 decessi. «Non siamo mai stati così preoccupati come adesso, siamo in una situazione di emergenza molto seria» e «avremo un Natale davvero terribile se non intraprendiamo qualcosa contro la tendenza attuale». La Sassonia è il primo Land in Germania in cui si sta pensando a un «lockdown generalizzato». Secondo la Bild, ristoranti, hotel e negozi potrebbero chiudere fino al 15 dicembre. In Belgio smart working obbligatorio quattro giorni alla settimana fino al 13 dicembre, obbligo mascherina all'interno combinato al green pass per i locali e per eventi pubblici di oltre cento persone anche all'aperto.