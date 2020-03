Il consigliere di sinistra choc: "Covid in Lombardia e Veneto? La Natura faccia il suo corso"

Tommaso Ulivieri è un consigliere comunale di Arco e sul fatto che il Covid-19 stia attaccando soprattutto i cittadini che risiedono nel Nord Italia la pensa così: "Il Lombardo Veneto è contagiato da un virus che ha viaggiato, probabilmente, in prima classe. E i leghisti guardano ai barconi. (in un primo post avevo aggiunto "E' giusto che la Natura faccia il suo corso" ricevendo alcune levate di scudi che mi accusavano di volere la morte dei leghisti (sic!!). Come se il virus fosse selettivo. Come se l'espressione "corso della natura" in questo momento significasse solo "morte" e non - anche e per esempio - rinnovamento...".

Il post è apparso sul profilo Facebook di Tommaso Ulivieri nel corso della giornata di oggi. La considerazione che il consigliere ha voluto rendere pubblica riguarda una presa di posizione, che l'autore cita e che era già emersa qualche giorno fa. Quella di allora, la prima, risulta essere molto più semplice di quella resa nota oggi, così come sottolineato da La Voce del Trentino: "Il lombardo Veneto contagiato probabilmente da chi ha viaggiato in prima classe e i leghisti che guardano i barconi. È giusto che la natura faccia il suo corso", aveva già scritto il protagonista di questa vicenda. che oggi sembra voler aggiustare il tiro, condendo il suo ragionamento con ulteriori specificazioni, senza smentire però l'assunto di base. Quello che ha sollevato una serie di critiche, le cui ragioni sono del tutto deducibili e forse non meritano neppure di essere approfondite.

La riflessione odierna del rappresentante dei cittadini di Arco, che è un comune trentino, continua così: "Ho sbagliato a sottovalutare il fatto che, in questo momento, non tutte le menti sono lucide e bisogna tenerne conto dosando le espressioni. La Natura deve, sempre, fare il suo corso. E l'essere umano ne fa parte. Nel tentare, quindi, di contrastare questo virus, noi siamo Natura nella natura. Ma non otterremo nulla se non ci renderemo conto che - in quanto prodotto più intrusivo della Natura - siamo anche la causa dei nostri mali". E questa è conclusione di una considerazione che non poteva che balzare agli onori delle cronache, se non altro per via della sua eccezionalità, per usare un eufemismo, all'interno di un contesto pandemico per cui cittadini della Lombardia e del Veneto stanno soffrendo in maniera più tangibile rispetto quelli che risiedono in altre regioni. Uliveri ha ammesso di aver "sbagliato", ma in relazione alla poca lucidità delle menti che hanno potuto leggere quanto ha scritto e niente più-

Qualche utente ha domandato le dimissioni di Tommaso Ulivieri dal consiglio comunale in cui occupa uno scranno. Ma in generale le forze di centrodestra e di destra che operano in quella zona d'Italia hanno stigmatizzato quanto apparso sul social newtork di Ulivieri, che nel frattempo ha da poco citato anche Hobbes: "Homo homini lupus", per il rappresentante politico, è ancora valido, "soprattutto se sei in quarantena e tendenzialmente fascista", ha aggiunto.