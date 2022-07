Ora i "contiani" senza argomenti deridono gli altri leader di partito

È ricominciata la campagna elettorale e anche i 5 stelle sono tornati alla carica. Incapaci di gestire e portare avanti una campagna corretta, i contiani non trovano di meglio da fare che deridere i loro avversari politici sui social tramite meme e vignette che puntano alla delegittimazione politica e personale dei leader di partito. Oltre alle classiche accuse e sbruffonate contro Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, a questo giro si sono aggiunti anche i meme contro Enrico Letta, alleato di Conte fino a pochi giorni fa, ora acerrimo nemico dei contiani.

E, infatti, tra i più popolari del momento ce n'è uno che ritrae Giorgia Meloni ed Enrico Letta durante un evento, con la scritta: " Francia o Spagna purché se magna ". Il riferimento all'ex incarico da professore di Letta e al convegno di Vox della leader di Fratelli d'Italia è piuttosto scontato e il post a corredo di questo meme la dice lunga sulla levatura dei sostenitori di Giuseppe Conte: " Fanno finta di litigare ma su armi, guerra, salari da fame e precariato hanno la stessa idea. Entrambi hanno introdotto il Jobs Act, determinato l'impoverimento della classe lavoratrice, smantellato scuola e sanità ". E bisogna capire come abbia fatto Giorgia Meloni a fare tutto questo, visto che non è mai andata al governo.

Non mancano nemmeno i meme di bassa lega contro Silvio Berlusconi, che riprende una storica scena da un film con Roberto Benigni e Massimo Troisi, che riprende uno dei passaggi del programma elettorale anticipato da Silvio Berlusconi, quello dell'aumento delle pensioni fino a un minimo di 1000 euro: " Ma in che anno siamo oh? ". Pronta la risposta di una delle passanti del film, alla quale viene attribuita una battuta che richiama la discesa in campo del Cavaliere: " 1993, quasi 1994 ". Altrettanto banale il testo del post che lo accompagna: " È iniziata ufficialmente la stagione di pesca. Vediamo quanti boccaloni ci sono in Italia ". Eh già, come se gli unici svegli e capaci di votare "giusto" siano proprio i seguaci di Giuseppe Conte.