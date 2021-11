Ora Renzi vola a Bruxelles per costruire "Renew Europe" in Italia

Il leader d'Italia Viva Matteo Renzi si è recato in visita in Europa per via di una serie d'incontri. Una visita tesa alla costruzione della casa di Renew Europe, gruppo centrista e liberale che siede tra gli scranni del Parlamento di Strasburgo e Bruxelles, anche in Italia. Un viaggio - quello intrapreso dal fondatore d'Iv - che ha consentito all'ex premier di tenere una serie di summit di altro profilo politico-istituzionale. L'ex presidente del Consiglio ha fatto tappa anche a Parigi.

Il commento sull'iniziativa è stato postato su Twitter: "Proficue giornate di lavoro tra Bruxelles e Parigi, per discutere del futuro di Italia Viva nella grande famiglia di Renew Europe CoR. Contro i populismi in Francia, in Polonia e naturalmente in Italia - ha scritto il leader d'Italia Viva - . Aver mandato a casa Salvini nel 2019 e Conte nel 2021 ci dà grande credibilità in Europa". Insomma, l'ex presidente del Consiglio, come spesso è capitato nel corso di questa legislatura, rivendica di aver operato in maniera concreta per posizionare in un angolo quelli che non esita a definire "populismi".

La prima occasione per un summit è stata proprio quella con il gruppo Renew, che racchiude l'Alde ed il Pde. Nel corso dell'incontro, Renzi ha avuto modo di parlare con i parlamentari che appartengono a quella formazione politica. Un discorso durato parecchio (pare ben mezz'ora in più rispetto al previsto) che ha ricevuto il placet dei presenti. Poi la cabina di regia con con Polska 2050, il partito guidato da Szymon Holownia e presieduto da Michael Kobosko. Si tratta di una forza di opposizione all'attuale governo polacco, che com'è noto e invece di stampo conservatore e sovranista. Polska 2050 ha da poco aderito al raggruppamento europeo di cui fanno parte pure i renziani.

Sul finale della visita, il fondatore d'Iv ha anche avuto un colloquio con Margrethe Vestager, che è il commissario europeo per la Concorrenza, oltre ad appartenere sempre a Renew Europe. Stando a quanto riportato da fonti de IlGiornale.it, l'incontro è servito per porre qualche accento su alcuni specifici ambiti d'intervento europeo: digitale ed intelligenza artificiale su tutti.