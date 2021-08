Orgoglio Draghi. "Vi aspetto a Chigi"

«Scusa, c'è Mario Draghi al telefono». Marcell, l'uomo razzo, fa una smorfia di incredulità. Si passa la mano sul cranio raso, imbarazzato. È più a suo agio a essere il più veloce del mondo che a parlare con un premier. «Sono orgoglioso di voi, vi ho seguito. State onorando l'Italia», ha detto SuperMario a Super Marcell e, poco prima, a super «Gimbo». Due ori che pesano come macigni, a distanza di pochi minuti, sono emozioni che fanno accapponare la pelle. E che scrivono la storia. «Vi aspetto a palazzo Chigi al vostro ritorno». E sarà orgoglio azzurro e festa come dopo gli Europei di calcio. Anche loro saliranno al Colle. «Grande apprezzamento e soddisfazione per i due ori - fa sapere Mattarella - Attendo tutti gli atleti al Quirinale». È una Nazione che, rialzata la testa, gonfia il petto di fierezza. Draghi parla anche col presidente del Coni Giovanni Malagò, ebbro di felicità.

«Un pre-si-den-te, c'è solo un pre-si-den-teee», è il coro a squarciagola che rimbomba tra le mura di casa Italia a Tokio. Tutti gli atleti cantano «Azzurrooo, il pomeriggio è sempre azzurro e lungooo...». Federica Pellegrini gli salta in braccio, ubriaca di felicità. E lui, Malagò, non sta più nella pelle. Si abbraccia i suoi atleti freschi di impresa e gli omaggia così: «Le parole non bastano e neanche servono. Avete vinto due ori che valgono la storia e la riscrivono, facendo brillare lo sport italiano nel firmamento olimpico. Complimenti a Jacobs e a Tamberi: sensazionali. Orgoglioso di voi e della atletica italiana».

Anche Valentina Vezzali, sottosegretaria con delega allo Sport, è raggiante: «Questa è storia! Sembrava impossibile ed invece è tutto vero! Grazie ragazzi! L'Italia è in festa per voi. È davvero una estate italiana! Complimenti Marcel, Gimbo ed anche alla Fidal».

Anche il Palazzo della politica s'inchina. E per una volta, al posto delle zuffe sugli emendamenti, l'applauso alla Camera è bipartisan. Un trionfo pure questo. Unica nota stonata: Toninelli. Il grillino insulta il governatore Attilio Fontana per l'esultanza per il lombardo Jacob. «Lui è un grande italiano a differenza tua che sei minuscolo». Mah.