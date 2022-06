"Orsini e Littizzetto? Uno schiaffo ai cittadini che pagano il canone"

La Rai sempre più nel mirino. Il richiamo dell'Agcom sul caso Luciana Littizzetto aumenta le turbolenze tra i vertici di piazza Mazzini.

L'amministratore delegato Carlo Fuortes è sulla graticola per la vicenda relativa a Mario Orfeo e, come scrive oggi Paolo Bracalini sul Giornale, potrebbe essere sostituito molto presto oppure le sue deleghe potrebbero passare al presidente della Rai come successe con Antonio Campo Dall'Orto. Oggi la nuova tegola riguardante la delicatissima questione dei referendum. Secondo l'Agcom, la comica torinese ha violato la legge sulla par condicio. Un richiamo formale che arriva dopo l'esposto presentato dai radicali per denunciare lo scarso spazio informativo dedicato ai referendum.

"Le vittorie hanno sempre tante (troppe) madri. Ma, quello che è certo, è che noi abbiamo presentato venerdì scorso ad AgCom denuncia formale contro Rai sulla satira dell'ultima puntata (della stagione) del 29 maggio di Che Tempo che Fa ferocemente antireferendaria (pro astensione) del duo Littizzetto /Fazio, 'guarda caso' su quella RaiTre che per ragioni politiche boicotta questi referendum e l'informazione su di essi come nessun'altra testata Rai" , commentano oggi i radicali Maurizio Turco, Irene Testa e Irene Testa. Non una coincidenza se persino l'Agcom " in risposta a quella denuncia, - scrivono in una nota gli esponenti radicali - ha richiamato la Rai accertando la violazione (indubbia) di legge, gravissima a pochi giorni dal voto". I radicali, poi, fanno notare che l'AgCom ha preso tale decisione in concomitanza con lo sciopero della fame della tesoriera Irene Testa e del leghista Roberto Calderoli.