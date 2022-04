I vertici Rai condannano Orsini: ecco cosa è successo

Le ospitate del professor Alessandro Orsini al programma Cartabianca continuano a essere oggetto di dibattito. E non solo. Ora sono proprio i vertici della Rai a prendere le distanze dalle parole professore della Luiss.

Orsini, il 5 aprile scorso, ospite della trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, aveva destato scalpore affermando che preferiva vedere i bambini ucraini vivere un'infanzia felice sotto una dittatura piuttosto che vederli morire sotto le bombe. A tal proposito, il direttore delle relazioni istituzionali della tivù di Stato, Luca Mazzà, nella risposta all'interrogazione presentata dal membro della Commissione di Vigilanza Rai Andrea Romano, che ilgiornale.it ha potuto visionare in anteprima, fa sue le dichiarazioni del direttore di RaiTre. Franco Di Mare, commentando la puntata del 5 aprile scorso, aveva parlato di " affermazioni riprovevoli, assolutamente incondivisibili”, condannando, quindi, con fermezza le parole del professor Orsini. Nella missiva viene ricordato che. se da un lato il servizio pubblico deve assicurare il pluralismo e " la verifica della veridicità delle fonti ", dall'altro lato "in questa fase c’è una responsabilità in più, a fronte delle atrocità che si stanno compiendo ai danni di bambini, donne, uomini, famiglie". Si deve, cioè "saper soppesare anche le parole, pur nella comprensibile foga dell’esposizione delle proprie posizioni, perché il linguaggio è sostanza" . I talk, infatti, a maggior ragione in questo periodo storico, sono "specchio e vetrina di questa complessità ed è in questa sede che più forte devono essere l’attenzione e il rigore a cui tutti i protagonisti si devono richiamare".