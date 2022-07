Orsini tra i ragazzi del Giffoni Film Festival. E scoppia la bufera

Montano le polemiche per la presenza di Alessandro Orsini al Giffoni Film Festival: il saggista e studioso di terrorismo internazionale balzò agli onori delle cronache per le sue posizioni filorusse. " Oggi in Ucraina Putin è il Padre Eterno, perché ha diritto di vita e di morte sulla popolazione ucraina ", disse ad aprile come abbiamo scritto sul Giornale.it.

La nota degli organizzatori

Prima degli interventi stizziti, sui social dell'evento è stata sponsorizzata la presenza di Orsini con tanto di post che ne descrive brevemente la carriera: " È docente di sociologia del terrorismo alla Luiss, inoltre ha fondato e diretto l’Osservatorio sulla sicurezza internazionale. A Giffoni incontrerà i ragazzi della sezione IMPACT! Siamo sicuri regalerà loro delle nozioni molto interessanti! ", si legge sul profilo Facebook dell'evento. Se Guido Crosetto ha ironizzato all'Ansa che " dopo le Bimbe di Conte, ecco i Bambini di Orsini ", di ben altro tenore sono stati i commenti di giovani e meno giovani. " Per la prima volta in vita mia sono felice di non essere più un ragazzo. Mi auguro che il 27 luglio i ragazzi trovino nozioni interessanti da qualche altra parte", scrive Walter, con decine di approvazioni da parte degli utenti. " Ho una sola parola, vergnognoso ", tuona Francesco. I commenti negativi sono decine: da chi spera che venga riempito di pernacchie a chi ironizza di come racconterà la vita felice dei bambini sotto le dittature.

La difesa di Gubitosi

Claudio Gubitosi, ideatore e fondatore del Giffoni Film Festival, ha provato a gettare acqua sul vespaio di polemiche dopo la notizia della presenza del filo-putiniano Orsini. Sul proprio profilo Facebook ha scritto un lungo post con una riflessione su due argomenti, il primo sul festival in sé e a chi è rivolto, il secondo su un aspetto che considera particolarmente sensibile perché tutti pretenderebbero di sostituirsi a quella che considera una " straordinaria gioventù, parlando per loro senza per questo averne la titolarità. Come si fa a dire, oggi, che questi giovani vengono influenzati?, spiegando che quasi tutti gli ospiti è come se fossero scelti da loro. " È questo il bello di un evento che si costruisce con loro e per loro", concludendo con la frase " In 52 anni non ho mai deluso nè i miei ragazzi nè i loro genitori ". Gubitosi, poi, ha puntato il dito contro le polemiche parlando di " forte superficialità ".