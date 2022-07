La Lega sfida la sinistra: "Pronti a tutto contro cannabis e ius scholae"

Dopo il ddl Zan, sono due le bandierine della sinistra: cannabis e ius scholae. Due provvedimenti divisivi all’interno della maggioranza, ma il Partito Democratico sembra pronto a tutto per andare fino in fondo. A costo di sacrificare la presunta responsabilità di governo, spesso sbandierata da Enrico Letta. Ma la Lega è pronta a dare battaglia, con ogni mezzo possibile.

Lunedì, infatti, è partita la maratona del Carroccio per rallentare i lavori alla Camera in vista dell’arrivo in aula del dl cannabis e ius scholae. I deputati della Lega, in tutto 131, stanno intervenendo a titolo personale nel corso dell'esame della proposta di legge “Istituzione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”. L’obiettivo dei deputati salviniani è quello di fare slittare il più possibile l’esame delle votazioni su cannabis e ius scholae. I due provvedimenti, infatti, sono preceduti da altri punti all’ordine del giorno dell’Assemblea e su di essi si potrebbe votare mercoledì. Ma, spiega l’Ansa, se i tempi si allungassero sugli ITS si eviterebbe l'esame dei testi in questa settimana e forse anche nella prossima.

"Siamo pronti a fare tutto quello che è necessario per bloccare cannabis e ius scholae" , l’ammissione di Igor Iezzi ai microfoni di Adnkronos. Il capogruppo della Lega in Affari Costituzionali alla Cameranon ha escluso azioni eclatanti, con tanto di striscioni in aula: “Siamo pronti a tutto. Tempi contingentati? Non è un problema, a noi la fantasia non c'è mai mancata e poi forse non ce ne sarà nemmeno bisogno” .