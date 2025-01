Un Paese che rispetta la parola

Ascolta ora 00:00 00:00

Probabilmente non ci faranno un film con Ben Affleck nei panni del generale Caravelli, il direttore dei servizi segreti italiani che ha riportato a casa Cecilia Sala. Eppure, anche se l'operazione è stata meno spettacolare ed eroica di quella americana del 1979 raccontata dal film Argo, è sufficiente per farci sentire un Paese migliore. Con la scarcerazione dell'ingegnere Abedini - la contropartita assicurata al regime degli Ayatollah per riavere la giornalista -, si chiude infatti la seconda metà di quello che è a tutti gli effetti uno scambio di prigionieri. E che restituisce al mondo - e a noi stessi - un'immagine diversa dell'Italia rispetto a quella del Paese di furbi e voltagabbana che da sempre ci perseguita. Da questa vicenda, al contrario, l'Italia emerge come un Paese serio, che ha saputo muoversi con rapidità, efficienza e determinazione per mettere in salvo una cittadina in difficoltà, che non ha esitato a trattare con un alleato potente come gli Stati Uniti per strappare un via libera, e che ora rispetta i patti. Perché sulla scena internazionale la parola data è oro, anche se dall'altra parte c'è un regime teocratico e assassino. Gli ostaggi si salvano, così fan tutti, a partire dagli Stati Uniti che per riportare a casa da Mosca una cestista hanno ridato a Putin il trafficante di armi più ricercato del globo, Viktor Bout. Il nostro Paese ha rimandato in Iran un ingegnere che - a conti fatti - agli italiani non ha torto un capello.

Un prezzo accettabile, se si ragiona con il buonsenso e non con l'ideologia di chi oggi alza il dito e critica l'eccessiva rapidità della soluzione, come se qualcuno davvero pensasse che sarebbe stato più onorevole lasciare Cecilia per mesi nel carcere di Evin. Come se qualcuno davvero avesse nostalgia di un'Italia inconcludente appesa a commi e trattative.