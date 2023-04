Il Papa tra i detenuti: "Ognuno di noi può scivolare"

Si china e bacia i piedi a dodici giovani detenuti del carcere minorile di Casal del Marmo, alla periferia di Roma. Sono dieci ragazzi e due ragazze. Il Papa dà avvio al Triduo Pasquale celebrando il Giovedì Santo e la messa in Coena Domini tornando nel luogo dove era stato il primo anno di pontificato.

E scherza sulle sue difficoltà fisiche: «Spero di cavarmela, perché non posso camminare bene», esordisce. «Ognuno di noi può scivolare», sottolinea Bergoglio, arrivato con la sedia a rotelle ma facendosi forza sul bastone. La cappella del carcere minorile è «affollata», un centinaio di persone presenti, molti i ragazzi che si trovano nell'istituto per scontare la pena, ma anche operatori e volontari che li assistono.

«Gesù sa le cose che abbiamo nel cuore e ci ama così come siamo e ci lava i piedi a tutti noi. Gesù non si spaventa mai delle nostre debolezze», sottolinea Bergoglio. «Se noi ascoltassimo Gesù, la vita sarebbe così bella. Ci affretteremmo ad aiutarci l'un l'altro. Invece di come ci insegnano i furbi a fregare l'uno l'altro, approfittare l'uno dell'altro», prosegue ancora il Papa.

Francesco si china verso i ragazzi, lava e bacia i piedi, ripetendo quel gesto «da schiavi» che Gesù compì nelle sue ultime ore di vita. Tra i dodici giovani detenuti scelti per la lavanda dei piedi ci sono anche un ragazzo russo e un musulmano del Senegal, oltre a un croato, un rumeno e un ragazzo di origine sinti.

Poi arriva anche il momento dello scambio di doni: Francesco regala rosari e uova di cioccolato, mentre i ragazzi ricambiano donando al Papa i prodotti del loro lavoro, fatto nei laboratori del carcere, una croce di legno, biscotti e pasta. Ieri mattina, invece, il Pontefice argentino aveva celebrato la messa crismale del giovedì santo nella Basilica Vaticana, quella in cui si benedicono gli oli che serviranno per le celebrazioni dell'anno.

All'omelia Francesco aveva lanciato un monito di fronte ai sacerdoti romani: «Stiamo attenti, per favore, a non sporcare l'unzione dello Spirito e la veste della Santa Madre Chiesa con la disunione, con le polarizzazioni, con ogni mancanza di carità e di comunione», aveva detto. Questa sera il Papa sarà al Colosseo per presiedere la tradizionale Via Crucis trasmessa in mondovisione.