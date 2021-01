"Burinotto...", "Sei solo sensale" E Mastella lascia la diretta in tv

Il clima politico delle ultime ore in Italia è tutt'altro che disteso. L'ennesima dimostrazione l'hanno offerta Carlo Calenda e Clemente Mastella. Il primo era in collegamento con Lucia Annunziata a Mezz'ora in più per parlare dell'ormai celebre telefonata intercorsa tra lui e Carlo Calenda nei giorni scorsi, nel pieno della "campagna acquisti" della maggioranza per recuperare i voti necessari al Senato per Giuseppe Conte. A rendere nota la conversazione telefonica è stato Carla Calenda tramite i social.

" Telefonate? Io ho chiamato solo Calenda e mia moglie... ", dice Clemente Mastella in riferimento al fatto che abbia di fatto reclutato i responsabili. " Io ho ricevuto più telefonate di quante ne abbia fatte e ho ricevuto delle telefonate anche da senatori di Renzi. Voglio essere chiaro ", ha proseguito il sindaco di Benevento. La rivelazione della telefonata non è stata digerita da Clemente Mastella, che poi ha proseguito dando la sua versione dei fatti sulla telefonata: " Nella mia telefonata non gli ho detto di votare per il governo, gli ho chiesto che avrebbe fatto. Gli ho chiesto:' Voti per Renzi?'. E lui mi ha risposto: 'Sono contro Renzi, sono contro il Pd, che deve venire su di me a Roma'. Allora la telefonata è finita lì ". A quel punto, il sidaco di Benevento ha affondato il colpo: " Non c'è altro se non cose filtrate in maniera spudorata. Calenda è un pò burinotto, pariolino, figlio di papà. Non sono io che ho offeso lui ma lui che ha offeso me ".