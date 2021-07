"Passo a LeU": il M5S perde un altro pezzo

Discussioni, defezioni, espulsioni: continua l'inarrestabile emorragia del Movimento 5Stelle, che perde un altro pezzo. Secondo quanto appreso dall'agenzia di stampa AdnKronos, infatti, il deputato pentastellato Devis Dori, membro della IV Commissione (Difesa), sarebbe pronto a dare l'addio al partito.

Caos in casa 5 Stelle

Sono tempi duri, anzi, durissimi, per il Movimento. Mentre ancora imperversa la battaglia fra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, scontro che ha di fatto diviso i pentastellati in "contiani" e "governisti", è arrivata anche la bufera provocata dall'approvazione della riforma della giustizia di Marta Cartabia. Un duro smacco per l'ala più rigorista dei grillini. Il via libera alla riforma arrivato dal Consiglio dei ministri ha inevitabilmente messo da parte quanto fatto dall'ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

Tanta la rabbia di alcuni rappresentanti del Movimento, i quali si sono addirittura domandati se continuare o meno con l'esperienza di governo. "Il M5S si è fatto sfogliare, per la ennesima volta con il governo Draghi come un carciofo. Per me la goccia che fa traboccare il vaso ", è stato il duro commento del senatore Gianluca Castaldi.Non solo. Ad agitare i 5 Stelle sarebbe anche la spinosa questione Rai.

I 5 Stelle perdono pezzi

Tanti i grillini ad aver lasciato sino ad oggi il Movimento. Basti pensare che con l'addio del deputato Giorgio Trizzino, avvenuto lo scorso mese di marzo, il gruppo politico aveva dovuto salutare il centesimo parlamentare. Una cifra senza precedenti. C'è addirittura chi, scherzando, parla di esodo biblico. La più grande emorragia si era naturalmente registrata con la nascita del governo Draghi, quando dal Movimento vennero espulsi i deputati ed i senatori che avevano espresso un parere negativo o si erano astenuti nel votare la fiducia.

Adesso sembra essere arrivato anche il turno di Devis Dori, ed un altro pezzo se ne va. Originario di Treviglio (Bergamo), impegnato nella lotta e nel contrasto al bullismo ed al cyber bullismo, il deputato grillino avrebbe comunicato, almeno secondo quanto affermato da AdnKronos, la propria intenzione di abbandonare la nave. La sua intenzione, infatti, sarebbe quella di passare nelle fila di Liberi e Uguali. Sarebbe stato proprio Dori ad informare i colleghi grillini, rivelando di aver già inviato una lettera alla Presidenza della Camera per ottere il cambio di gruppo.

L'annuncio ufficiale è atteso per il prossimo lunedì. Al momento non si conoscono le ragioni che possono aver portato il deputato alla scelta di cambiare casacca.