Il pasticcio di Kate

I Principi di Galles diffondono la prima foto ufficiale di Kate dopo l'operazione, ma l'immagine è ritoccata, cinque agenzie di stampa lo scoprono e la rimandano al mittente. Proprio un periodaccio per la famiglia reale britannica, alle prese con un re malato di cancro e una principessa misteriosamente scomparsa dalle scene per più di due mesi. L'immagine pubblicata domenica, in occasione della Festa della mamma in Gran Bretagna, doveva spegnere il chiacchiericcio malevolo sullo stato di salute della moglie quarantaduenne di William e invece uno sciocco ma imperdonabile errore di comunicazione ha ottenuto l'effetto contrario. Eh sì, perché, pur trattandosi di una foto scattata amatorialmente come la coppia è abituata a fare ormai da anni, la sua diffusione era ufficiale e significativa e quindi nessuno poteva concedersi di commettere degli errori. Neppure la principessa che ieri, dopo il caos scoppiato nella tarda serata del giorno prima, ha postato sul suo sito personale un messaggio in cui spiegava candidamente che «come ogni fotografo amatoriale, ogni tanto sperimento un po' di editing. Mi scuso per la confusione generata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso ieri».

Purtroppo però la faccenda non si chiuderà qui, anche perché Kensington Palace si è rifiutato di diffondere la foto originale. È da ieri che i tabloid esaminano con la lente d'ingrandimento tutte le imprecisioni che hanno portato a scoprire che l'immagine originale era stata manipolata. E di errori ce ne sarebbero almeno sei. Piccole imprecisioni che a una prima occhiata certamente sfuggono, ma non possono assolutamente superare i severi controlli di routine messi in atto ormai da tutte le principali agenzie di stampa per evitare di pubblicare dei falsi. Nella fotografia inviata ai media, c'erano delle inconsistenze sul polso destro della principessa Charlotte, laddove il bordo del maglione risultava disallineato e lo stesso difetto si può notare nella zip che chiude il cardigan di Kate. Le medesime imprecisioni si notano anche su una parte del maglione del principe Louis, mentre sullo sfondo appare un albero in piena fioritura nonostante sia soltanto l'inizio di marzo. Anche il pavimento dietro al gruppo ha una strana forma. Eppoi, la principessa non indossa la fede. Un particolare che era già stato notato dagli esperti, spiegato parzialmente dicendo che forse Kate stava giocando con i figli e si era tolta la fede per timore di perderla. Spiegazione piuttosto blanda che sarebbe andata forse bene per l'iconico anello di fidanzamento, ma meno per una banale fede nuziale.

Naturalmente in queste ultime ore tutte le teorie più complottiste si sprecano. C'è chi si chiede se Kate non sia stata aggiunta alla foto in un secondo momento oppure se l'immagine sia stata scattata prima dell'operazione e condivisa soltanto ora. Secondo Hany Farsi, docente di tecnologia all'Università di Berkeley, interpellato dal Daily Telegraph, queste ipotesi sono eccessive. «Le imprecisioni ci fanno pensare soprattutto ad un brutto lavoro di Photoshop - ha spiegato ieri - mi rendo conto che adesso si parla solo di intelligenza artificiale, ma è ancora possibile utilizzare dei tradizionali strumenti per modificare le foto. Sarebbe stato preoccupante se la principessa non fosse stata inizialmente presente nella fotografia e vi fosse stata inserita in un secondo momento con la tecnologia digitale, quella sarebbe stata una manipolazione veramente grave. Ma non è questo il caso. Si vedono le sue mani attorno ai bambini da entrambi i lati e i suoi capelli toccano i due ragazzini in modo molto definito. Quindi probabilmente, c'era qualcosa che non piaceva nell'immagine originale ed è stato compiuto un cattivo lavoro per toglierla». Insomma, un semplice pasticcio casalingo che purtroppo nessun Reale si può concedere di commettere, altrimenti scoppia un putiferio. Forse proprio per questo, consapevole che delle semplici scuse non sarebbero state sufficienti, ieri la Principessa si è fatta vedere di nuovo in macchina, a fianco del marito, poche ore dopo aver postato il suo messaggio. Per la gioia dei paparazzi e la tranquillità dei sudditi di Sua Maestà.