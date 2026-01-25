Pd biforcuto sui terroristi

Ma Elly Schlein sa quello che fa e che dice? La domanda non suoni offensiva: il dubbio deriva direttamente dalle parole della segretaria del Pd, che è riuscita in due giorni a affermare solennemente un principio praticando il suo esatto contrario, probabilmente senza rendersi conto della drammatica contraddizione. Due giorni fa, a Genova, ha partecipato a Genova alla giusta commemorazione per il 47esimo anniversario della morte dell'operaio dell'Italsider e sindacalista Guido Rossa, assassinato dalle Brigate Rosse. "Ricordarlo vuol dire ricordare il coraggio di chi ha pagato con la vita la difesa della democrazia e della giustizia - ha detto - Una lezione che dobbiamo trarre ancora oggi - ha aggiunto - l'esempio di Guido Rossa ci parla di chi da sinistra ha sempre combattuto contro il terrorismo e l'eversione". Niente che non vada, in queste parole, dedicate al sacrificio di Guido Rossa, una figura da onorare.

Ma c'è molto che non va, molto che stride, in ciò che "Elly" ha fatto appena due giorni prima. Quando, con gli altri tre leader del "Campo largo", ha fatto di tutto per farsi fotografare - e per diffondere le foto - con Fadwa Barghuthi, moglie di Marwan Barghouti, uno dei leader della Seconda Intifada che in regolari processi celebrati in Israele, uno Stato di diritto amico dell'Italia, è stato condannato come pluriomicida e pianificatore di attentati terroristici contro civili israeliani nella Seconda intifada. Gli incontri, come ha spiegato, rappresentavano un gesto di "supporto" alla "campagna internazionale per la liberazione di suo marito Marwan Barghouti". Schlein - attenzione - non ha chiesto clemenza, ha chiesto la "liberazione" di quello che ha definito un "prigioniero politico palestinese".

E visto che ha parlato di "lezioni", non si sa che lezioni possa dare (o ricavare) lei.

Ma la lezione che potrebbe ricavare legittimamente chi segue le sue mosse, è che c'è un terrorismo che può non essere contrastato, e ci sono democrazie (e civili) che non meritano di essere difesi. Che triste, irresponsabile incoerenza, quella di Elly Schlein.