Il Pd piomba nel caos: "Siamo un gruppo allo sbando"

È già partita la ‘caccia alle streghe’. Il giorno dopo che, di fatto, ha decretato la morte del Ddl Zan, il Pd cerca i franchi tiratori.

I dem conoscono gli effetti drammatici del ‘fuoco amico’ sin dal 2013, ossia dall’impallinamento di Romano Prodi nella corsa al Colle. Eppure, per il Pd, la giornata di ieri era cominciata con la sicurezza di avere i numeri per respingere ‘la tagliola’ del centrodestra. Il senatore veronese Vincenzo D’Arienzo sentenziava: “Finirà 148 a 141 per noi. Fidatevi con la presidente Malpezzi abbiamo previsto tutto fino a tarda notte”. Emma Bonino, illusa che la vittoria fosse a portata di mano, alla fine è rimasta talmente delusa da commentare: “Ma in che mani è finito il Pd? Dove li hanno presi questi geni della matematica?”. La realtà dei numeri, infatti, ha trasformato il sogno in un incubo per il Pd che, fino a pochi giorni fa, aveva sempre respinto ogni tentativo di mediazione, negando fino all’ultimo la possibilità di avere delle ‘serpi in seno’.

Alla fine, nel pomeriggio di ieri circola una ‘velina’ secondo la quale i franchi tiratori sarebbero 16. “Si tratta dello ‘spin’ del vicepresidente Franco Mirabelli diffuso dal solerte capoufficio stampa del Pd del Senato, che ha però il solo obiettivo di far sapere urbi et orbi che ci sono stati franchi tiratori nello stesso gruppo parlamentare dem”, rivela a ilGiornale.it un’autorevole fonte di Palazzo Madama. In realtà, ben presto, si scopre che i traditori sono “circa una trentina” dato che almeno tre senatori forzisti hanno votato a favore del ddl Zan. Parte, dunque, la caccia ai traditori. L’ex ministro Valeria Fedeli chiede le dimissioni del capogruppo Simona Malpezzi, mentre i lettiani attaccano non solo i senatori di Italia Viva, ma anche chi, come Andrea Marcucci e Dario Stefano, aveva cercato fino all’ultimo di evitare la conta. “Siamo un gruppo allo sbando, governato da dilettanti allo sbaraglio”, ci dicono con grande realismo alcuni senatori dem.