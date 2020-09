Pelosi scivola sul Covid. Filmata dal parrucchiere senza la mascherina

Da fustigatrice a fustigata, il passo è breve. Nulla a che vedere con il presidente Sergio Mattarella, che in un fuori onda in pieno lockdown al portavoce diceva: «Giovanni, non vado dal barbiere neanche io». Nulla a che vedere nemmeno con il capo del nostro governo Giuseppe Conte, che ha svelato di tagliarsi i capelli da solo ai tempi del coronavirus. La presidente della Camera dei Rappresentanti americana, Nancy Pelosi, dal parrucchiere ci va, dopo la fresca riapertura dei saloni di bellezza avvenuta a San Francisco il primo settembre. Ma la Speaker dall'acconciatura sempre perfetta, 80 anni, scivola su una messa in piega realizzata ad hoc senza che la leader democratica indossasse la mascherina. E concede a Donald Trump un'occasione d'oro per prendersi gioco di lei, «la pazza Nancy», e dell'opposizione democratica: «Quasi certamente riprenderemo la Camera e manderemo Nancy a fare le valigie».

Dopo aver criticato senza sosta Trump per il mancato uso della mascherina (indossata dal presidente solo in un paio di occasioni) e dopo aver reso obbligatorio il suo utilizzo a Capitol Hill «come segno di rispetto per la salute, la sicurezza e il benessere dei colleghi», la Speaker della Camera finisce nel tritacarne per la visita a un salone di bellezza, in cui è stata ripresa priva di protezione sul volto, obbligatoria anche per i clienti. Il video, diffuso dalla proprietaria e messo in mano all'arci-trumpiana Fox News, lascia pochi alibi. L'immagine di Pelosi, senza mascherina, con i capelli ancora bagnati nel locale di San Francisco dove l'attività di barbieri e parrucchieri è ricominciata dal primo settembre, ma è ammessa solo all'aperto, vale più di molti comizi per Trump. In un colpo solo, la presidente della Camera è riuscita a violare un obbligo e a ignorare le nuove prescrizioni. Tutto ciò dopo aver spinto per i lockdown mentre Trump frenava. «Ipocrita e privilegiata», è l'accusa. «Ha promosso politiche che terrebbero chiusa la nostra economia e le nostre piccole imprese. Ma per se stessa? Una visita dal parrucchiere ogni volta che vuole» attaccano i repubblicani.

Lei si difende, tramite portavoce. Ma la toppa rischia di essere peggio del buco. Dice di aver tolto la mascherina solo per poco, che non sapeva di infrangere le regole e che «l'attività si è offerta di accoglierla avendo il permesso di poter servire un cliente alla volta». In effetti Pelosi era l'unica cliente del locale. Ma era all'interno e non all'esterno, senza protezione, a differenza di chi era al lavoro per servirla. La proprietaria del locale, che affitta le sedie del suo salone a vari parrucchieri, è furibonda e questo spiegherebbe perché sia stata proprio lei a diffondere il filmato. «È stato uno schiaffo in faccia il fatto che sia entrata - ha spiegato Erica Kious - come se sentisse che può semplicemente entrare e fare ciò che le serve mentre nessuno può entrare, e io non posso lavorare».

Tutta colpa di un'acconciatura ai tempi del Covid. Che per gli Stati Uniti restano tempi difficili. I contagi hanno superato quota 6 milioni, di cui oltre 242mila nella sola contea di Los Angeles, nella California che è fra i quattro Stati più colpiti in termini di casi, insieme a Texas, Florida, e New York. I morti sono 185mila e Los Angeles è seconda solo al Queens, il sobborgo di New York, per numero di vittime: oltre 5.800.

Barbieri e parrucchieri si sono trasformati in un'arma politica in vista delle elezioni del 3 novembre e delle sue implicazioni nella lotta al coronavirus. A maggio, il senatore repubblicano Ted Cruz si fece tagliare i capelli in un salone in Texas che aveva aperto in anticipo l'attività, in segno di protesta contro le chiusure. Trump lo aveva sostenuto pubblicamente via Twitter. E nelle sue uscite pubbliche da allora, dal comizio di fine giugno strapieno e causa di un boom di contagi a Tulsa, in Oklahoma, fino alla Convention repubblicana di una settimana fa con discorso dalla Casa Bianca, non ha indossato mascherina né si è preoccupato del distanziamento sociale, quasi ignorato anche dal suo staff. Ora però il suo ciuffo biondo si prende la rivincita sulla messa in piega di Nancy Pelosi. La forza nei capelli, come Sansone.