Pensioni, su le minime: assegni a 600 euro. Bonus per le case green

Legge di bilancio in ritardo sulla tabella di marcia. I tempi si sono allungati per raggiungere l'accordo politico in maggioranza sugli emendamenti alla manovra. In particolare, è stato definito sia l'aumento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75 che la proroga al 31 dicembre della presentazione della Cilas per il superbonus 110 per cento oltre alla misura 'salva-sport' che consente alle società sportive di saldare in 60 rate i versamenti tributari con maggiorazione del 3%. Le modifiche saranno introdotte attraverso un emendamento dell'esecutivo che sarà definito entro oggi.

Il dilatarsi dei tempi e le proteste delle opposizioni dovrebbero posticipare l'ok della commissione alla tarda serata di martedì. Anche perché oggi in serata interverrà direttamente il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, per illustrare le proposte di modifica dell'esecutivo. Il testo arriverebbe in Aula mercoledì per essere approvato entro venerdì.

Ieri il governo ha depositato alcuni emendamenti riguardanti soprattutto il fisco e la pubblica amministrazione. Prevista l'Iva ridotta del 50% per chi acquista abitazioni in classe energetica A e B. L'imposta sarà detraibile dall'Irpef per compravendite effettuate entro il 31 dicembre 2023. Cambia anche la tassazione sugli extraprofitti e si riduce il perimetro delle società tenute al pagamento dell'imposta con un minor gettito atteso di 20 milioni nel 2023. Sempre in tema energetico l'esecutivo sta pensando a un nuovo meccanismo di calcolo delle bollette che tuteli le fasce protette e incentivi il risparmio energetico da far debuttare in primavera. Il ministro Giorgetti ha spiegato che si vuole istituire «una fascia protetta di consumo del 70-80%» tutelata allo stesso prezzo degli anni precedenti, mentre si pagherebbe un prezzo più elevato per il restante 20-30 per cento.

Il governo ha inoltre presentato un emendamento per aumentare le aliquote di accisa relative ai trinciati per sigarette. L'aliquota di base passerebbe dal 59 al 60%, a partire dal 2023 con un maggior gettito pari a 50 milioni. Altri 200 milioni dovrebbero essere invece recuperati dalla riduzione da 8 a 7 mesi del reddito di cittadinanza l'anno prossimo per coloro che sono in grado di impiegarsi.

Slitta, inoltre, di tre mesi, - dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 - lo stralcio delle cartelle fino a mille euro. Le multe per violazioni al Codice della strada potrebbero essere escluse dalla sanatoria in quanto si consente ai Comuni di decidere di non applicare la norma. In ogni caso, su quelle sanzioni amministrative lo stralcio si applica solo sugli interessi.

Un altro emendamento contenuto nella bozza presentata dall'esecutivo prevede la la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, di «Investimenti Sud», il credito d'imposta sugli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno. la norma vale 1,467 miliardi di euro.

Previsto anche un contributo di 200 milioni di euro alla Sicilia per sostenerne la spesa sanitaria 2022. Alla Calabria per «prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico» sono destinati 100 milioni di euro per l'anno 2024 e di 170 milioni di euro per il 2025 e 2026 dalle risorse del Fondo di coesione Ue 2021-2027. Destinati 850mila euro alle isole di Lampedusa e Linosa per gestire l'emergenza sbarchi. L'Accademia dei Lincei, infine, viene esentata dal pagamento dell'Imu.