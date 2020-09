Perché quello della Liguria è il peggior risultato della sinistra

"Non c'è mai stato un risultato così negativo per una sinistra in una regione che era stata sempre rossa, almeno teoricamente, come la Toscana e l'Emilia" . A dirlo all'Adnkronos è il deputato leghista Edoardo Rixi, commentando i primi exit poll che danno in vantaggio il centrodestra e il presidente uscente Giovanni Toti.

"Quello che sembra dimostrare il primo dato parziale del voto in Liguria è che l'alleanza Pd-M5S porta bene al centrodestra ", ha sottolineato Rixi che, poi, ha aggiunto: "Il buon governo del centrodestra sembra essere confermato, la sinistra non è riuscita a essere competitiva" . La Liguria, infatti, fino a cinque anni fa, era considerata a tutti gli effetti una Regione Rossa che, prima della vittoria di Toti, era stata governata dal centrodestra solo nel quinquiennio 2000-2005 dal forzista Sandro Biasotti. Durante la Prima Repubblica i presidenti di Regione dal 1975 al 1990 sono stati espressi dalla sinistra, mentre gli anni 2005-2015 sono stati caratterizzati dai due mandati dell'ex ministro Claudio Burlando, storico esponente della sinistra ligure.