Perché la Lombardia è il motore d'Europa

La Lombardia è diventata la prima regione manifatturiera d'Europa e i dati ci dicono che nello scorso anno siamo stati il territorio che è cresciuto di più come Pil a livello europeo; è noto, inoltre, che su alcuni territori della nostra regione si siano registrati dati di disoccupazione al di sotto del 3%, soglia ritenuta fisiologica. Ciò grazie a un ecosistema che si muove insieme mettendosi a disposizione dell'ingegno dei nostri imprenditori e della competenza dei loro lavoratori. La nostra sfida, nel continuo tentativo lombardo di migliorarsi quotidianamente, è quella di mantenere un ambiente congeniale al «far impresa».

È vero che tanto dipenderà dal risultato del processo di «devoluzione» in corso, dall'autonomia energetica e dai costi primari ma è evidente a tutti che una delle altre condizioni principali per continuare ad essere la «Casa delle idee» e anticipare i tempi è quella di avere una nuova generazione di imprenditori; è necessario quindi rafforzare la cultura dell'autoimprenditorialità e proprio per questo abbiamo deciso di sostenere l'inizializzazione di nuove imprese. A tre anni dal lancio del nuovo strumento, chiamato «Nuova Impresa», i numeri sembrano confermare il successo della strategia. Grazie a un investimento regionale di oltre 15 milioni di euro che ha generato investimenti privati pari a circa 36 milioni di euro, sono nate 2.180 nuove attività, tra imprese e lavoratori autonomi, di cui il 36% del totale sono imprese femminili, il 30% sono imprese avviate da giovani under 35 e il 23% da persone over 50, rappresentando, per quest'ultimi, quindi una nuova occasione di autoimpiego.

Oltre a questa iniziativa, ci sono tre progetti che stanno riscuotendo particolare successo dedicati alle start up. Uno, a Mind Milano Innovation District, è l'acceleratore di imprese «Berkeley SkyDeck Europe - Milano» per accompagnare la crescita di start up e garantendo anche il collegamento con operatori finanziari qualificati, in grado di supportare lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali attraverso investimenti in equity. L'iniziativa, promossa con Fondazione Cariplo, è stata avviata nel 2022 dall'acceleratore dell'Università di Berkeley UC Berkeley SkyDeck e dall'hub di innovazione Cariplo Factory. Nei primi due anni e mezzo di attività sono state selezionate 36 startup tra le 3.335 candidature arrivate da tutto il mondo; le nuove imprese sono state in grado già di generare 5,2 milioni di euro di investimenti diretti e 4,3 milioni di euro tra investitori esterni e grant.

Il secondo progetto è «Start Cup Lombardia», la competizione per start up organizzata, attraverso Musa, dalle Università e dagli Incubatori Universitari lombardi, sostenuta da Regione Lombardia che dal 2016 ha visto nascere 41 imprese con un investimento regionale totale di circa 1 milione di euro e 17 milioni di investimenti in equity cumulati dalle neoimprese, un fatturato totale di 2,8 milioni e 6 milioni di finanziamenti a fondo perduti raccolti. Legato a questo progetto c'è poi una ulteriore opportunità, che consiste in una garanzia concessa alle start up per un ammontare massimo garantito di 250 mila euro, a parziale copertura degli investimenti in equity realizzati dagli investitori che parteciperanno a campagne di equity crowdfunding attraverso la piattaforma Opstart. L'accesso è garantito alle start up vincitrici della competition Start Cup.

Vogliamo che la Lombardia continui ad essere terra di opportunità per tutti coloro i quali vogliono giocarsi la propria sfida e magari, con l'aiuto di Regione, vincerla creando indotto, innovazione, progresso e occupazione.

*assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia