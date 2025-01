Un pizzaiolo italiano catturato dagli ucraini. Si era arruolato volontario nell'esercito russo

Ascolta ora 00:00 00:00

La sua vera passione era la cucina. Pizza, da buon campano. E quello faceva, in giro per il mondo: infornava margherite e capricciose un po' ovunque. Eppure finisce sui giornali perché è stato catturato in trincea. Con l'uniforme dell'esercito russo è stato catturato dalle forze speciali ucraine in Donbass. Gianni Cenni (nella foto), il suo nome, italianissimo. A darne notizia il sito today.it che pubblica anche il suo libretto militare: nato il 19 agosto 1973, Cenni s'è arruolato lo scorso 13 novembre nell'unità militare 58198, I° reggimento corazzato. Sempre secondo i documenti che la testata ha visionato Cenni avrebbe due figli e sarebbe sposato. L'esercito ucraino lo avrebbe catturato tra il 7 e l'8 gennaio tra la zona di Kupyansk e la regione di Lugansk. «Grazie a un lavoro di Osint (intelligence su fonti aperte) si è riusciti a risalire a una sua recente attività lavorativa in Russia, nella cittadina di Samara, capoluogo dell'omonima regione sul fiume Volga, dove lavorava come pizzaiolo nel ristorante italiano Anima, spiega ancora Today.it, in un articolo firmato Cristiano Tinazzi. Il cronista ha anche contattato il console onorario dell'Italia a Samara, cittadina del Volga, Gianguido Breddo. E l'uomo, imprenditore nel settore della ristorazione, ha confermato: «Sì, è stato mio dipendente fino a circa un anno fa, poi si è licenziato», ha raccontato Brebbo. «Sapevo che si era spostato a sud di Volgograd, ma non ricordo esattamente dove. Era un tipo particolare, napoletano, con un carattere sopra le righe e, ecco, sapere adesso che è andato a combattere non mi stupisce». Sempre secondo Breddo, Cenni era arrivato in Russia dopo una precedente esperienza di lavoro in Finlandia ed era stato segnalato da conoscenti come un buon pizzaiolo con esperienza pregressa.

Alcuni video nell'account Instagram del ristorante e della Scuola di cucina italiana di Samara, gestita dal console Breddo, ritraggono Cenni mentre lavora e spiega i segreti della pizza e pubblicizzano una masterclass con Cenni tenutasi nel 2023 proprio all'interno del ristorante Anima. Cosa lo abbia spinto a imbracciare il fucilo non è dato sapere: denaro o battaglia ideologica?