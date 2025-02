Rovagnati, è nata la terza figlia

Ascolta ora 00:00 00:00

La piccola Sofia non conoscerà mai il suo papà, morto in un tragico incidente in elicottero una settimana prima che lei nascesse. Ma forse saprà di aver portato un po' di luce nella sua famiglia, distrutta dal dolore per la tragedia avvenuta lo scorso 5 febbraio a Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma. La bimba appena nata è la terzogenita di Lorenzo Rovagnati, amministratore delegato dell'omonima azienda ed erede dell'impero di salumi, morto insieme ai due piloti nello schianto su cui sta indagando la Procura di Parma per accertare se si sia trattato di un errore umano, di un difetto di costruzione o manutenzione o se l'incidente sia stato provocato da un fattore esterno, come per esempio il meteo. L'elicottero avrebbe dovuto riportare l'imprenditore 42enne dalla sua famiglia a Biassono, in Brianza. Ma subito dopo il decollo, ad un'altezza di circa 500 metri dall'elisuperficie dalla quale era decollato, il velivolo è precipitato al suolo senza lasciare scampo ai passeggeri.

Domani alle ore 14 a Biassono, in provincia di Monza, verrà celebrato il funerale del manager. La funzione si terrà presso la chiesa parrocchiale di San Martino, alla presenza dei familiari e dell'amministrazione comunale. In occasione delle esequie a Biassono è stato decretato il lutto cittadino. Per avere qualche risposta dall'inchiesta che deve accertare le cause del disastro ci vorranno almeno tre mesi. Questo il tempo necessario al consulente nominato dalla Procura - un esperto di incidenti aerei, in particolare di elicotteri - per presentare al pm le conclusioni degli accertamenti tecnici.

Quel giorno c'era molta nebbia, tanto che all'aeroporto di Parma in quella fascia oraria ad alcuni aerei era stato impedito l'atterraggio. I piloti potrebbero aver perso l'orientamento, forse in un tentativo di rientrare, ma questo sarà il perito a chiarirlo.