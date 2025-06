Politecnico d'oro: l'ateneo porta l'Italia nella top 100 mondiale

Ascolta ora 00:00 00:00

QS Quacquarelli Symonds, l'analista globale della formazione universitaria, ha pubblicato l'edizione 2026 della QS World University Rankings, la classifica internazionale delle università più consultata al mondo. E il Politecnico di Milano svetta, con una risalita straordinaria, di 17 posizioni: si aggiudica il 98esimo posto a livello globale, il piazzamento più alto mai raggiunto da un'università italiana nella storia della classifica.

L'ascesa del Polimi è il risultato di miglioramenti significativi in tutti gli indicatori chiave. Migliora di dieci posizioni nella Reputazione dei datori di lavoro (Employer Reputation), ora al 72esimo posto nel mondo, e avanza di sei posizioni nella Reputazione accademica, raggiungendo l'84esimo posto a livello globale. Il balzo più significativo si registra nell'indicatore che misura gli Esiti Occupazionali, dove l'università sale di 40 posizioni, raggiungendo il 199esimo posto a livello mondiale. Questo indicatore valuta la capacità delle istituzioni di sostenere l'occupabilità dei laureati e il loro successo nel produrre ex-allievi che diano un contributo significativo alla società. Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano, ha commentato: "Questo risultato rappresenta un traguardo significativo. Finora l'Italia era l'unico Paese del G7 a non avere un'università nella top 100 del QS World University Rankings. Nell'ultimo decennio abbiamo ottenuto un miglioramento di 89 posizioni, che dobbiamo alla nostra comunità per la sua incrollabile dedizione e per una strategia di sviluppo a lungo termine. La nostra forza risiede nella qualità della ricerca e dell'insegnamento, come dimostrano gli indicatori della reputazione accademica e dei datori di lavoro. Ciò suggerisce che i nostri laureati sono ben equipaggiati per affrontare le sfide di uno scenario sempre più complesso su scala globale".

Il Massachusetts Institute of Technology (MIT) è stato nominato la migliore università del mondo per il 14esimo anno

consecutivo, riaffermando la sua leadership globale. L'Imperial College di Londra si mantiene al secondo posto, mentre l'Università di Stanford torna tra le prime tre, salendo di tre posizioni e conquistando il terzo posto.