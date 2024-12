Dal Ponte ai frigoriferi: così cambia la manovra

Ponte sullo Stretto, infermieri e Rai, ma anche frigoriferi, caldaie e mance dei baristi. Negli emendamenti approvati in commissione Bilancio alla manovra le voci sono numerosissime. La discussione in Aula alla Camera sulla legge di Bilancio inizierà stamattina alle 8. Le votazioni cominceranno non prima delle 11, con la questione di fiducia posta in apertura. Domani mattina, dopo il voto sulla fiducia (sebbene si speri ancora di evitarla), si procederà dalle 12.30 alle 20 con l'esame degli articoli rimanenti, degli emendamenti e degli ordini del giorno. Seguirà l'esame della Nota di variazione del Bilancio dalle 20 alle 21 e, infine, le dichiarazioni e il voto finale tra le 21 e le 22.30. È previsto che il via libera definitivo in Senato arrivi tra Natale e Capodanno. Di seguito un'analisi delle misure approvate.

Ponte sullo Stretto. Arrivano circa 1,5 miliardi di risorse in più che portano il totale della spesa per ora prevista a 13,5 miliardi. Sono stati ridotti i miliardi previsti dal bilancio statale ed è aumentato il ricorso ai Fondi di Coesione previsti per le amministrazioni centrali. Le risorse del bilancio sono scese a 6,9 miliardi, mentre salgono a 4,6 miliardi quelle dei fondi di coesione. «Sistemazioni di ragioneria», ha spiegato il vicepremier Salvini. Il governo è al lavoro anche sul fronte della procedura. Dopo la valutazione della commissione Via il passaggio ulteriore riguarda la «valutazione di incidenza». Solo dopo questa tappa si potrà passare al progetto esecutivo, per il quale è necessario convocare il Cipess.

Tav e Infrastrutture. Destinato un miliardo in più alla Tav Torino-Lione e un altro miliardo a Ferrovie dello Stato per le opere Pnrr. Altri 200 milioni vanno alla Sibari-Catanzaro e 708 milioni vengono destinati al settore idrico e 36 milioni alla diga di Campolattaro.

Ires. Sconto di 4 punti dell'aliquota al 20% per le imprese che accantonino almeno l'80% degli utili al 31 dicembre 2024 e ne abbiano investiti non meno del 24% nel 2023 nell'acquisto di beni strumentali nuovi per almeno 20mila euro destinati a strutture produttive in Italia. L'incremento del personale deve essere almeno dell'1% e non si deve aver fatto ricorso alla Cig nel 2024 e negli anni successivi.

Criptovalute. La tassa sui crypto asset resta al 26% per poi salire al 33% nel 2026 su tutte le plusvalenze, anche inferiori a 2mila euro.

Bonus elettrodomestici. Un fondo di 50 milioni di euro è stato stanziato per incentivare l'acquisto di elettrodomestici di alta efficienza energetica (almeno classe B) prodotti in Europa, con contestuale smaltimento di quelli vecchi. Il contributo è pari al 30% del costo dell'elettrodomestico, con un massimo di 100 euro. Per le famiglie con Isee inferiore a 25.000 euro, il contributo massimo è elevato a 200 euro.

Caldaie. Stretta sulle caldaie domestiche alimentate a combustibili fossili, escluse dalla detrazione dell'ecobonus.

Pensioni. Chi è nel sistema contributivo potrà cumulare la previdenza obbligatoria e quella complementare per raggiungere un assegno pensionistico pari a tre volte il minimo, riuscendo ad anticipare la pensione a 64 anni. Saranno necessari almeno 25 anni di anzianità contributiva che saliranno a 30 nel 2030.

Tfr. Salta l'apertura di un nuovo semestre di silenzio-assenso per la scelta da parte del lavoratore di spostare il Tfr dall'azienda alla previdenza complementare. La misura era stata chiesta dal ministro del Lavoro Calderone.

Auto. Un totale di 400 milioni di euro (200 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027) è stato destinato al Fondo automotive, a supporto delle politiche industriali e della competitività del settore.

Lavoro. Per finanziare la partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili delle imprese ci sarà un Fondo ad hoc con 70 milioni. Sale il fondo per le famiglie vittime incidenti lavoro. Previsto anche un Fondo con 3 milioni in tre anni a sostegno delle imprese dell'indotto ex Ilva. Calano le tasse sulle mance per chi lavora in ristoranti e nei bar, detassazione dal 25 al 30% fino a 75mila euro.

Famiglia. Bonus per le attività extra-scolastiche dei giovani da 6 a 14 anni in nuclei con reddito Isee fino a 15mila euro. Arriva anche un Fondo per il sostegno degli oratori. Istituito un fondo con 10,5 milioni in tre anni per il sostegno alle attività educative scolastiche ed extrascolastiche.

Sanità. Si abbassa al 5% l'imposta sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri. Risorse anche per la prevenzione e il monitoraggio del tumore al polmone. Incrementati i soldi per il bonus psicologo. Incrementato di un milione di euro dal 2025 il Fondo per il reddito di libertà, destinato a sostenere l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza.

Nasce un fondo dedicato (1 milione per 2025, 2026 e 2027) più 1,2 milioni spalmati in tre anni, per le politiche di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità.

Rai. La spending review è limitata alle consulenze esterne e prevede una riduzione dei costi per il 2026 almeno del 2% rispetto alla media del triennio 2021-2023, percentuale che sale al 4% nel 2027.