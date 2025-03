Porta da mangiare al suo cane: azzannata al viso, muore donna

Ascolta ora 00:00 00:00

È difficile ricostruire con esattezza cosa sia accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì nel garage di un'abitazione nei pressi dello stadio comunale di Petrosino, in provincia di Trapani, nella zona tra via Trapani e viale Mediterraneo.

È qui che la 62enne Erina Licari ha perso la vita aggredita dal suo cane, un meticcio di grossa taglia. Secondo una prima ricostruzione, Erina è uscita di casa per dare da mangiare al cane, legato a catena vicino al garage, ma è successo qualcosa che ha fatto scattare l'attacco da parte dell'animale.

I morsi sono stati letali, alcuni alla testa e al collo. Erina sarebbe riuscita ad allontanarsi un po', ma era ferita in modo troppo grave. A ritrovarla è stato il marito di rientro dal supermercato. «In casa c'era mio cugino - ha raccontato il nipote di Erina - ma probabilmente, a causa del volume del televisore, non ha sentito e non si è accorto di quanto stava accadendo davanti alla saracinesca del garage, che è nella parte attigua all'abitazione. Quando mio zio è tornato ha trovato sua moglie a terra con ferite che andavano dalla testa alla parte superiore del corpo. C'era tanto sangue tutto intorno». All'arrivo dei soccorsi non c'era già nulla da fare per aiutare Erina che, ferita in più punti, è morta di lì a breve. Sul posto è arrivata la polizia, a cui la procura di Marsala, che al momento ha aperto un fascicolo di atti non costituenti reato, ha affidato le indagini. I primi esiti hanno fugato qualsiasi dubbio sul fatto che ad aggredire Erina sia stato il suo cane. Inizialmente si pensava che, mentre dava da mangiare all'animale, la 62enne fosse stata attaccata da un altro cane probabilmente di proprietà e lasciato libero di girovagare in zona o - ma ipotesi molto più improbabile - da un randagio. Si era, pertanto, ipotizzato che probabilmente il cane proveniente dall'esterno avesse attaccato il meticcio di Erina e che lei fosse intervenuta per difendere il suo cane o per dividere i due cani mentre si aggredivano a vicenda e fosse rimasta vittima di morsi risultati letali. Al termine degli accertamenti, gli inquirenti hanno escluso la presenza di altri cani. A mordere Erina sarebbe stato il suo cane, anche se bisognerà capire cosa sia accaduto, cosa abbia fatto scattare l'aggressione. Tra le ipotesi al vaglio, un movimento sbagliato da parte della 62enne che potrebbe, ad esempio, aver tolto la ciotola col cibo davanti al cane per sistemarla meglio. Il cane è stato sottoposto a sequestro perché siano effettuate le analisi sulle tracce di sangue di cui è sporco, accertare che appartengano a Erina ed escludere che siano di un altro cane.

L'animale sarà posto sotto osservazione per valutarne il comportamento in risposta a stimoli esterni e cercare di capire perché abbia attaccato la padrona non lasciandole scampo. Sul corpo di Erina sarà effettuata l'autopsia.