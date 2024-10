A Porto San Giorgio Trovata dopo 3 giorni

Ascolta ora 00:00 00:00

Giallo a Fermo. Maria Luisa Primerano, in arte Marilu, 32 anni, di nazionalità russa ma con passaporto italiano, uccisa in un elegante B&B al numero 11 di piazza XXV Aprile, Porto San Giorgio. Ecchimosi sul collo e sul petto, deceduta da almeno tre giorni, era arrivata nelle Marche, da Genova dove viveva, il 13 settembre. A scoprire il cadavere, ieri mattina, la proprietaria della struttura: «Non rispondeva al telefono, volevo riscuotere l'affitto. Dalla porta del primo piano arrivava un odore irrespirabile». Una volta all'interno la drammatica scoperta.

La donna, in avanzato stato di decomposizione, era adagiata sul divano. Immediata la chiamata al 112. Sul posto, oltre ai sanitari della Croce Azzurra e a un'automedica, gli agenti della squadra mobile di Fermo con la scientifica di Ancona per i rilievi. Secondo l'esame del medico legale, Alessia Romanelli, la morte non supererebbe le 72 ore. Escluse le cause naturali. In camera nessun farmaco o altro materiale che possa far pensare a un suicidio. Tantomeno armi o altri oggetti contundenti.

Di certo ci sono le numerose contusioni che fanno ipotizzare, invece, uno strangolamento. Resta il mistero delle varie tracce di sangue trovate sul pianerottolo e repertate dalla scientifica. Appartengono al presunto assassino, un cliente dei tanti della donna? Chi ha incontrato tra martedì notte e mercoledì mattina? Al vaglio degli inquirenti le videocamere sul lungomare Gramsci sud della cittadina balneare e quelle della palazzina.

Sequestrato anche il telefono cellulare della vittima per ricostruire i suoi ultimi contatti e movimenti. Il procuratore capo di Fermo, giunto sul posto assieme alla pm di turno, avrebbe aperto un fascicolo per omicidio e conferito l'incarico a un medico legale per effettuare, domani, l'esame autoptico. L'ennesimo «X file» per Porto San Giorgio dall'inizio dell'anno. A fine gennaio viene trovata senza vita, a letto, la titolare del popolare Caffè Roma, Betty Gasparroni, di 54 anni.

L'allarme viene lanciato dai clienti, insospettiti che il locale fosse ancora chiuso di sabato. Ignote le cause del decesso. Altra morte inspiegabile, altro giallo: a marzo, a Grottazzolina, viene trovato accasciato sotto casa, in via Mazzini, un ragazzo di 17 anni.