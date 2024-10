Il potenziale nuovo leader potrebbe guidare il gruppo dal Qatar

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi comanderà dentro Hamas dopo l'uccisione di Sinwar. Il rebus è ancora lontano dalla soluzione e potrebbe essere decisivo per il futuro del conflitto. Il gruppo palestinese potrebbe ora essere guidato da un nuovo leader politico che avrà la sua base fuori dalla Striscia. Il Consiglio della Shura di Hamas deciderà anche sulla base delle indicazioni di Teheran, principale alleato del movimento nella lotta contro Israele ma anche del Qatar, il Paese del Golfo nel quale risiedono tutti i principali candidati alla successione di Sinwar. Tra i piùaccreditati c'è il fratello di Sinwar, Mohammad, che potrebbe essere designato a un ruolo di direzione della guerra contro Israele sul territorio. Un altro dei candidati forti è Khalil al-Hayya, che proprio dal Qatar subito dopo l'eliminazione del leader ha detto che gli ostaggi israeliani non verranno liberati fino a quando le truppe israeliane non si ritireranno da Gaza. Oltre ad Hayya, che è al momento il capo negoziatore di Hamas, gli altri principali contendenti alla leadership sono Khaled Meshaal, predecessore di Haniyeh, e Mohammad Darwish, una figura poco conosciuta che presiede il Consiglio della Shura e potrebbe far pesare la sua influenza.

Il Consiglio della Shura rappresenta tutti i membri di Hamas nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania, nelle prigioni israeliane e nella diaspora palestinese.

Il nuovo leader dovrebbe quindi avere l'autorità di avviare colloqui di cessate il fuoco anche se non si trova a Gaza, dove gli uomini armati di Hamas proseguono la guerra continuando a mettere a rischio la popolazione civile ormai allo stremo.