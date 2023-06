Prendeva il sole in spiaggia: muore schiacciato da un masso. Frana forse causata dalla nipote

Un turista piemontese di 58 anni è morto schiacciato da un masso mentre si trovava con la nipote su una spiaggia nell'isola de La Maddalena. Nato a Torino nel 1965, la vittima viveva a Novara e da alcuni giorni era in vacanza in Sardegna con la bambina di 8 anni, che gli era stata affidata dai genitori, ospite di un camping ad Abbatoggia.

L'uomo è morto ieri mattina all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime e sottoposto a un intervento chirurgico per un severo trauma addominale. Era sdraiato con l'asciugamano da bagno insieme alla nipote, nell'ombra a ridosso di un costone sulla spiaggia in località Abbatoggia quando un masso si è staccato e lo ha centrato.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata proprio la bambina, arrampicandosi sulla scogliera o saltando da una roccia all'altra per gioco, ad aver causato la frana. A tentare di ricostruire quanto accaduto sono stati i carabinieri, tra i primi ad arrivare sulla spiaggia insieme ai medici del 118 e ai vigili del fuoco che hanno lavorato per circa due ore prima di riuscire ad estrarre l'uomo da sotto il masso. I militari dell'Arma dovranno accertare le condizioni del costone, capire se era in sicurezza e appurare le cause esatte del cedimento. Un rapporto dettagliato sarà trasmesso alla Procura di Tempio Pausania ed è scontata l'apertura di un fascicolo sul tragico incidente. Ieri in tarda serata i parenti della piccola sono arrivati in Sardegna con il primo volo utile e hanno ripreso la bambina, che dopo l'incidente era stata affidata temporaneamente ai servizi sociali.