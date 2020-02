Prescrizione, Renzi sfida i giallorossi: ​"Il governo non ha i numeri..."

Adesso la spaccatura nella maggioranza è ufficiale. E pericolosa. La riforma della prescrizione ha di fatto creato un muro insormontabile. Da una parte ci sono i 5 Stelle, il Pd e Leu che hanno sposato il "lodo Conte bis", dall'altra Italia Viva si oppone alla legge manettara portata avanti dal Guardasigilli Alfonso Bonafede. "Questo accordo a tre, a mio sommesso avviso, non ha la maggioranza in Parlamento" , ha tuonato Matteo Renzi ai microfoni Circo Massimo su Radio Capital. "Io non ho problemi su questo, se trovano i voti di Forza Italia o della Lega - ha continuato - se trovano qualcuno nel mondo della destra che gli vota sta roba in Parlamento io sono contento per loro, un po' meno per il paese, ma noi non lo faremo" .

Il compromesso sulla prescrizione

Il braccio di ferro sulla prescrizione sta mettendo a rischio la tenuta del governo giallorosso. Perché l'avvertimento rilanciato da Renzi (anche questa mattina) agli alleati è sempre lo stesso: "Non avete i numeri, soprattutto al Senato" . Il compromesso raggiunto nell'ennesimo vertice sulla giustizia (l'ottavo finora) convocato a Palazzo Chigi, prevede che il grillino Bonafede presenti il decreto legge delega per la riforma del processo penale in un Consiglio dei ministri straordinario da convocare lunedì prossimo. E in un secondo momento, probabilmente attraverso un decreto legge, la revisione della legge sulla prescrizione con le novità stabilite da tre forze politiche su quattro della maggioranza. La novità, come ha illustrato lo stesso Guardasigilli in una riunione con Giuseppe Conte, è che "dopo la sentenza di primo grado, per chi è condannato c'è l'interruzione della prescrizione, mentre per gli assolti c'è una sospensione breve per far svolgere comunque il processo di appello" . Inoltre "chi subisce una condannato in primo grado ma viene assolto in appello, recupera i tempi di prescrizione". Anche in questo caso, comunque, "ci sarà una sospensione per permettere che si svolga il terzo grado in Cassazione" .

L'opposizione di Renzi