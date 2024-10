Il presidente-autocrate verso la riconferma

Ascolta ora 00:00 00:00

Appare scontato il voto per le elezioni presidenziale in calendario oggi in Tunisia con il primo turno. Sono solo due i candidati ammessi a contendere la poltrona presidenziale a Kais Saied, che nel 2019 aveva ottenuto il 72,7 per cento e che nel frattempo ha avuto un'ulteriore svolta autoritaria: si tratta dell'ex deputato e leader del Movimento del popolo (Echaab) Zouhair Magzhaoui, che per molto tempo ha sostenuto Saied prima di prenderne le distanze, e del liberale Ayachi Zammel, che però è in carcere da settembre ed è stato appena condannato a una lunga pena detentiva per presunte falsificazioni di documenti relativi alla candidatura.

Le elezioni sono le terze dalla cosiddetta Primavera Araba che nel 2011 portarono alla fine dell'era Ben Ali con la Rivoluzione dei Gelsomini e le prime da quando, il 25 luglio del 2021, Saied dichiarò lo stato d'emergenza silurando il premier, sospendendo i lavori del Parlamento e facendo approvare una legge fondamentale che rafforzava i suoi poteri. I principali oppositori di Saied sono in carcere o sono stati esclusi dal processo elettorale. Le opposizioni hanno fatto appello al boicottaggio del voto. «Le autorità hanno escluso o arrestato candidati dell'opposizione e adottato misure arbitrarie contro oppositori politici, media indipendenti e società civile», ha denunciato Human Rights Watch.

Ieri migliaia di persone sono scese in piazza per denunciare «le libertà calpestate» in Tunisia. In vista del voto sono state respinte dall'autorità elettorale (Isie) 14 delle 17 candidature presentate. Anche quelle dell'ex leader del partito islamista Ennahda, Abdellatif Mekki, dell'ex ministro di Ben Ali, Mondher Zenaidi, e del consigliere dell'ex presidente Moncef Marzouki, Imed Daimi. Per tutti e tre il tribunale amministrativo aveva sollecitato il reintegro.

Ma l'Isie ha confermato solo le candidature del 66enne Saied, del 58enne Magzhaoui e del 47enne Zammel. Poco dopo è stato modificato il meccanismo di ricorso elettorale, togliendo ogni competenza al tribunale amministrativo.