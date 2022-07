"Berlusconi al Senato?". Tajani svela i piani del Cav

Per la fantapolitica non c'è spazio. Men che meno in questo momento. Antonio Tajani lo ha ribadito stamani, sgombrando il campo da alcune improbabili voci di corridoio e da quei rumors che, a due mesi dal voto, avrebbero la pretesa di configurare scenari politici troppo definiti per essere credibili. Intervenendo ad Agorà Estate, su Rai3, il coordinatore nazionale di Forza Italia ha in particolare smentito alcune indiscrezioni di Repubblica secondo le quali, nelle ore in cui cadeva il governo Draghi, Salvini avrebbe promesso a Silvio Berlusconi la futura presidenza del Senato. " Non c'è alcun accordo, alcun patto ", ha messo in chiaro l'eurodeputato.

" Berlusconi presidente del Senato? Ma per carità. Berlusconi può fare tutto. Tutti gli riconosco il ruolo che ha avuto. Starà a lui decidere. Ma non c'è alcun accordo, alcun patto. Ma lui fatto che ha fatto il presidente del Consiglio per 10 anni, l'imprenditore, sport... si mette a fare il presidente del Senato? Mi sembra riduttivo. Certa stampa di sinistra evidentemente lo considera il garante del centrodestra e il fatto che non siano usciti a eliminarlo dalla vita politica dà fastidio ", ha commentato nello specifico il coordinatore di Forza Italia, restituendo al Cavaliere il proprio ruolo di centravanti nella corsa elettorale del centrodestra. Poi, ancora più chiaramente, ha aggiunto: " Mi sembra una bassezza dire che Berlusconi sarà presidente del Senato ".

Il vicepresidente del Ppe ha poi precisato che l'ipotesi di presentare liste uniche con la Lega " non è mai esistita " per Forza Italia. Piuttosto, come spiegato dallo stesso Berlusconi, nel centrodestra l'obiettivo della vittoria dovrà essere comume ma ogni partito ha la propria identità. " Noi correremo con il nostro simbolo e lo faremo orgogliosamente. Noi non faremo mai nessuna lista, né con la Lega e né con gli altri ", ha sottolineato Tajani. Allo stesso modo, saranno gli elettori a determinare le leadership all'interno della coalizione. " Prima vinciamo la partita e poi vedremo chi alzerà la coppa. Noi non abbiamo preclusioni nei confronti di alcuno, spero che altri non ne abbiano nei nostri ", ha commentato l'eurodeputato azzurro rispodendo a una domanda al riguardo.