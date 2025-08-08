Cop30, caro-hotel. E Vienna dice no

L'Austria tira la cinghia e decide di disertare la partecipazione alla Cop30 previsto a Belem, in Brasile (ma il 6 e il 7 si terrà un antipasto coi leader mondiali). Il capo di Stato austriaco Alexander Van der Bellen ha dichiarato a France Presse che non andrà in Sud America a causa dei "costi eccezionalmente elevati quest'anno". "Queste spese logistiche - fa sapere in un comunicato - non possono essere coperte dal rigido quadro di bilancio della presidenza". L'Austria sta attualmente applicando una politica di rigore che riguarda tutte le sue istituzioni a causa di un deficit pubblico ritenuto eccessivo dall'Unione Europea, di cui è membro. "Il nostro consolidamento di bilancio richiede tagli finanziari e una disciplina condivisa", ha aggiunto Van der Bellen, sottolineando l'importanza della COP e augurando "tutto il successo possibile" al Brasile.

Già all'inizio di luglio il presidente della Repubblica aveva manifestazito esitazioni circa l'opportunità di volare all'altro capo del mondo, ironizzando sul fatto che avrebbe potuto essere costretto a dormire all'aperto. va detto che la delegazione viennese non è la sola ad aver manfestato perplessità per gli elevati costi della trasferta, diversi Paesi si sono lamentati con Brasilia, che però non ha manifestato l'intenzione di scegliere una sede più a buon mercato.

Belem conta 1,3 milioni di abitanti e le tariffe alberghiere possono superare i 1.000 dollari a notte, con la COP30 che denuncia gli "abusi" nel settore. Ma il suo presidente Andre Correa do Lago aveva affermato che "coloro che fanno sentire la loro voce sono i paesi che fanno parte dei gruppi di piccole isole, relativamente meno sviluppati o africani". Una frase che non sembra tener conto che l'Austria, malgrado il regime di spending review, è uo dei Paesi più ricco d'Europa e del mondo.

Lunedì e prevista una nuova riunione degli organizzatori della COP per proseguire il dialogo su questioni quali l'alloggio. Il Brasile prevede di accogliere circa 50mila persone e afferma di aver individuato alloggi per 53mila persone a Belem.