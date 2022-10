Il primo atto alla Farnesina di Tajani: "Chiamerò il mio collega ucraino"

In politica i fatti contano molto di più delle parole, Antonio Tajani lo sa bene. Dopo giorni di dibattiti e polemiche, il coordinatore nazionale di Forza Italia è stato nominato nuovo ministro degli Esteri e vicepremier del governo guidato da Giorgia Meloni. E il suo primo atto da titolare della Farnesina traccia un solco: l’azzurro, infatti, sentirà telefonicamente il collega ucraino Dmytro Kuleba.

Il primo atto da ministro di Tajani

Subito dopo il giuramento al Quirinale, Tajani è intervenuto brevemente ai microfoni dello Speciale del Tg4. La prima azione da ministro degli Esteri sarà “una telefonata al collega ucraino Dmytro Kuleba” per esprimere “solidarietà e vicinanza a un Paese invaso dalla Russia che con il sostegno della Nato e dell'Ue sta difendendo la propria indipendenza” .

Una mossa che zittisce le malelingue di sinistra e ribadisce l’importanza dei fatti in politica, più delle tante voci e delle numerose indiscrezioni. Già commissario europeo e presidente del Parlamento europeo, Tajani occuperà una casella fondamentale della squadra di Giorgia Meloni e sono stati numerosi gli attestati di stima a livello europeo nelle ultime ore. Tra i tanti, le parole del presidente del Ppe Manfred Weber: “Caro Antonio Tajani le faccio le mie più sentite congratulazioni per la sua nomina a vice premier e ministro degli Esteri dell'Italia. Dopo 28 anni di servizio nell'Ue, inizia un nuovo capitolo. Lei è la garanzia di un'Italia europeista e atlantista. Il suo Ppe le augura buona fortuna!” .

“Sono pronto a servire l’Italia”