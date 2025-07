Il primo atto della Salis per i genovesi: aumenta l'Imu

Un ritocco alle tasse sulla casa è la prima mossa del "governo" cittadino di Genova, guidato da Silvia Salis. Il ritocco è un aumento dell'aliquota dell'Imu sulle case a canone concordato. Gli uffici comunali prevedono un introito di oltre 5 milioni di euro anche se il disavanzo denunciato nella prima manovra della giunta Salis è dieci volte maggiore.

Una misura necessaria lamenta la sindaca nel rispondere alle obiezioni sollevate dall'opposizione. Meglio aumentare l'Imu che tagliare i servizi, è il senso della sua giustificazione. Le abitazioni interessate dall'aumento sono 27mila. Per esse l'aliquota passa dallo 0,78 all'1,06%.

Il vicesindaco Salvatore Terrile parla di "una misura necessaria", ma l'annuncio ha scatenato forti proteste. L'opposizione accusa la giunta di incoerenza rispetto alle promesse elettorali. "Si colpiscono le fasce medio-basse e si incentiva il ricorso agli affitti brevi", affermano i consiglieri di Vince Genova.

Durissime anche le reazioni delle associazioni dei piccoli proprietari. L'Ape Confedilizia definisce la manovra "un pessimo esordio" e annuncia che diserterà l'incontro col Comune. Per il presidente Vincenzo Nasini, "è una scelta miope che penalizza chi offre case a canoni calmierati". La presidente dell'Asppi, Valentina Pierobon, parla di "tradimento grave" e denuncia l'esclusione dei proprietari dal confronto: "Ci trattano come un bancomat. Senza di noi, crolla il mercato".

"Abbiamo chiesto a gran voce, per settimane, che l'attuale maggioranza iniziasse a lavorare, ad agire, ma non che lo facesse a danno dei genovesi". Così in una nota il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia commenta la decisione della giunta Salis. "Tenere in equilibrio il bilancio del comune richiede lavoro e competenza - continua la nota -, non possono pensare di aumentare le tasse per reperire risorse come dimostrato dalla decisione di aumentare l'Imu".

Ai piccoli proprietari arriva anche la solidarietà della Lega: "Promettiamo una forte battaglia contro il primo, l'unico a oggi, atto amministrativo-politico adottato dalla giunta Salis, che in una perfetta logica di sinistra ha alzato le tasse".