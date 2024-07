Primo ok al Dl Infrastrutture. Ponte sullo Stretto più vicino. Focus su autostrade e ferrovie

Ascolta ora 00:00 00:00

«Ripetere all'infinito affermazioni infondate, non le trasforma in verità». Così l'amministratore delegato di Stretto di Messina spa, Pietro Ciucci, ha replicato alle critiche sul Ponte dopo l'ok della Camera al dl Infrastrutture che accelera l'iter dell'opera. Montecitorio ha approvato con 169 sì e 101 voti contrari. «Il progetto ha la solidità dei migliori esperti italiani e internazionali, i ponti sospesi sono costruiti ovunque nel mondo in zone con potenzialità sismiche più forti di quelle dello Stretto di Messina, non esistono problemi irrisolti, tantomeno fantomatici punti oscuri», ha aggiunto. Il provvedimento, fortemente voluto dal ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini (in foto), aggiorna le modalità di approvazione del progetto esecutivo ed esplicita che il costo del progetto deve comunque risultare coerente con le risorse disponibili a legislazione vigente. La quantificazione dell'importo aggiornato del contratto con il contraente generale sia sottoposto ad asseverazione da parte di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. L'approvazione da parte del Cipess dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2024 e la società concessionaria potrà avvalersi di distacchi di personale da parte delle società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Ai proprietari da almeno 12 mesi che sottoscriveranno gli atti di cessione è corrisposta entro trenta giorni anche un'indennità del 15% in più sul valore dell'immobile che, qualora fosse prima casa, avrebbe fino a 40mila euro aggiuntivi per la ricollocazione abitativa.

Il decreto introduce, inoltre, una semplificazione transitoria per aggiornare i piani economico-finanziari delle concessioni autostradali in scadenza nel 2024, ovvero Autostrade per l'Italia, Autostrade Alto Adriatico e Cav. Dovranno presentare le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari entro il 31 luglio 2024, mentre il perfezionamento dei piani dovrà essere perfezionato entro il 31 dicembre 2024. Nell'iter parlamentare, poi, sono state introdotte altre misure, come quella sulla società Autobrennero Spa, che è autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari a 232,7 milioni di euro a integrale adempimento di quanto dovuto a titolo di maggiori introiti per il periodo di gestione dall'1 maggio 2014 al 31 dicembre 2022.

Vengono, infine, ampliati i poteri del commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova. Previsto, inoltre, il completamento del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone (393 milioni) e l'ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (150 milioni).