La principessa Charlène "quasi morta per malattia"

«Non è giusto che venga ritratta come se avesse qualche tipo di problema mentale o emotivo. Non sappiamo perché il palazzo stia minimizzando il fatto che sia quasi morta in Sudafrica». Sono gli amici della principessa Charlène di Monaco, in forma anonima, a mobilitarsi attraverso le pagine della rivista di gossip Page Six per denunciare come le condizioni della moglie del principe Alberto, ricoverata nuovamente dopo il ritorno nel principato, siano state sottovalutate dalla Famiglia reale e anche mal riferite. «Charlène è esausta per sei mesi di interventi chirurgici e l'incapacità di mangiare correttamente a causa di ciò», ha detto la fonte. «E le mancavano disperatamente i suoi figli e suo marito mentre era bloccata in Sudafrica, perché non poteva tornare a casa», visto che l'aereo le era vietato a causa della pressione in altitudine.

La principessa ha infatti sofferto di una grave infezione all'orecchio, al naso e alla gola, che le ha provocato gravi problemi ai seni paranasali e alla deglutizione derivanti da un precedente intervento chirurgico. Della malattia non si sa altro. Mistero. «È stata in grado di assumere liquidi solo attraverso una cannuccia, quindi ha perso quasi la metà del suo peso corporeo».

Eppure, dopo il suo rientro nel Principato e il nuovo ricovero, Alberto si è affrettato a rilasciare un'intervista a People la scorsa settimana in cui non ha rappresentato affatto bene i trascorsi della moglie ma ha riferito del ritorno in ospedale lasciando intendere che Charlène soffra piuttosto di un esaurimento nervoso. «Non sta assolutamente perdendo la testa e non soffre di gravi problemi di salute mentale», dicono ancora gli amici, che negano anche loro, come il principe, alcun tipo di problema di natura sentimentale con il marito, con il quale si sospetta invece possano essere sull'orlo della rottura. «Sentiva disperatamente la mancanza dei suoi figli e di suo marito mentre era via». E loro di lei. Certamente i bimbi che hanno esposto alcuni cartelli con le scritte «Mamma ci manchi» e «ti amiamo» nel corso dei festeggiamenti per la Festa nazionale del Principato, la scorsa settimana.