Problemi al cuore, paura per Crosetto. Il ministro ricoverato. "È in ripresa"

Un dolore al petto che dura tutto il giorno, e non cala nemmeno di notte. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, allarmato dal malessere, si alza dal letto, si veste, esce dal palazzo romano in cui abita con la famiglia, in zona Aurelia, e si presenta, a piedi, al pronto soccorso del San Carlo di Nancy, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. Qui l'esponente del governo è stato immediatamente sottoposto a una coronarografia e ricoverato d'urgenza. Non si conosce la causa del problema di salute, che la nota del ministero non specifica, ma pare che si tratti di una pericardite. Nel pomeriggio, peraltro, fonti ospedaliere avrebbero riferito di un'immediata ripresa delle condizioni di Crosetto. Che, nella sua stanza d'ospedale, è stato raggiunto da una pioggia di auguri di pronta guarigione e da tanti attestati di affetto e di vicinanza. Tra i primi ad arrivare, ovviamente, quelli della premier - e amica del ministro della Difesa - Giorgia Meloni. «Un grande abbraccio e tanti auguri di pronta guarigione al Ministro Crosetto. Con la tua forza e la tua determinazione, sono sicura che supererai anche questa sfida. Forza Guido», il messaggio affidato ai suoi social dal capo del governo e leader di Fdi. Un «forte, fortissimo abbraccio» all'«amico Guido» arriva, insieme «agli auguri più sinceri di pronta guarigione» anche dal presidente del Senato Ignazio La Russa, mentre il suo omologo alla Camera, Lorenzo Fontana, rivolge a Crosetto «le espressioni della più sentita vicinanza e gli auguri di una pronta ripresa». Al coro di auguri si unisce Francesco Lollobrigida: «Forza Guido scrive il ministro dell'Agricoltura - ti aspettiamo presto più forte di prima». Un beneaugurante «ti aspettiamo» chiude il messaggio di vicinanza del capogruppo di Fdi a Montecitorio Tommaso Foti. «Dai Guido, sei una roccia nella forma e nella sostanza, ti aspettiamo in piena forma», scrive nei suoi auguri di guarigione Michaela Biancofiore, presidente a Palazzo Madama del gruppo Civici d'Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie. Ma affetto e vicinanza, insieme agli auguri di un rapido recupero, arrivano anche dall'opposizione. La segretaria dem Elly Schlein li fa nel bel mezzo della conferenza stampa organizzata per criticare il ponte sullo Stretto, e si associano subito i leader di Verdi e Si Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, seduti accanto a lei. Anche il numero uno pentastellato Giuseppe Conte esprime «a nome mio e del M5s vicinanza e auguri di una pronta guarigione al ministro», come pure fanno, di nuovo dal fronte Pd, il predecessore alla Difesa di Crosetto, Lorenzo Guerini, e il capogruppo dem in commissione Difesa Stefano Graziano. Anche il leader di Iv, Matteo Renzi, manda «un abbraccione» e fa gli auguri a Crosetto che, spiega a SkyTg24, «è un avversario e un caro amico». «Aveva già avuto qualche problemino qualche anno fa, ma il grande cuore di Crosetto regge», chiosa Renzi, «lo aspettiamo in Parlamento per battagliare come sempre». Scherza pure Riccardo Magi di Più Europa, facendo i «migliori auguri di pronta guarigione» a Crosetto: «Caro ministro riprenditi presto, che c'è tanto su cui litigare».