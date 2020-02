Prodi: "In Italia ci vorrebbe un solo sindacato"

Romano Prodi propone un solo sindacato in Italia: " Se il paese avesse un solo sindacato sarebbe meglio. Il sistema industriale è uno solo, al suo interno ci sono diverse proprietà. Sarebbe meraviglioso che succedesse la stessa cosa con i sindacati ". Questa è l'ultima idea del Professore, avanzata nel corso dell'intervista rilasciata a Paolo Mieli all'evento per i 110 anni di Confindustria alle Ogr di Torino: " Lo sostengo da tanti anni. Il pluralismo sindacale non giova al Paese perché per definizione un sindacato deve andare più avanti dell'altro e in questo caso la concorrenza non può essere virtuosa ". Perciò l'ha definita " una concorrenza che non ha senso perché il Paese è unico ".

Sul Pil sotto le attese è intervenuta Emma Marcegaglia, presidente dell'Eni: " Siamo preoccupati. L'Italia è un Paese che da anni non cresce e quest'anno ha la crescita più bassa d'Europa. Alla lunga questo crea problemi. Noi in quanto grandi esportatori risentiamo dell'andamento della Germania, quest'anno farà +0,5%. Dobbiamo tornare a crescere ". Ma l'ex presidente del Consiglio ha voluto precisare: " Io penso che questo rallentamento sia temporaneo, c'è stato e non ci voleva anche questo coronavirus a complicare le cose. Dobbiamo essere ottimisti e avere fiducia perché le crisi passano, ma se abbiamo un disegno forte vinciamo ".

"Stagione riformista anticiclica"

Vincenzo Boccia ha preso come punto di riferimento il modello Morandi: " Il ponte Morandi dimostra che dopo un trauma fisico riusciamo in tempi brevi a realizzare un nuovo ponte. Quel modello dovrebbe essere il modello dell'intero Paese" ". Il leader degli industriali sostiene che vi è l'estrema necessità di " costruire una grande stagione riformista anticiclica, europea, di cui l'Italia potrebbe essere protagonista ". Dunque niente " flessibilità in chiave europea " ma " infrastrutture, con un piano molto forte, consolidare il mercato domestico europeo e costruire una operazione di reazione all'economia che rallenta ".