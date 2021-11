Il prof in aula nega il Covid: "Pandemenza, vaccini inutili"

Non solo nega l'esistenza del virus, non solo contesta l'efficacia dei vaccini e delle mascherine, ma lo fa nell'istituzione pubblica per antonomasia - la scuola, in questo caso in un istituto di Castenedolo intitolato a Leonardo Da Vinci - e lo fa da insegnante di matematica e scienze.

La vicenda del «cattivo maestro» è stata raccontata e giustamente definita sconcertante dal Giornale di Brescia. Mezza provincia è in subbuglio per le lezioni di questo prof che avrebbe dato sfoggio delle sue assurde teorie in almeno tre scuole medie, suscitando la reazione dei genitori allarmati per il disorientamento indotto nei ragazzi da chi dovrebbe parlare dei programmi didattici e non delle sue strampalate teorie.

E invece, in una mail destinata all'Ufficio scolastico territoriale questo professore avrebbe definito l'emergenza sanitaria in corso una «pandemenza» e i vaccini degli «intrugli vaccinali». Inoltre avrebbe invitato non indossare le mascherine (a suo dire dannose perché capaci di causare un «accumulo di anidride carbonica nel sangue») annotando sul registro elettronico, tra i temi trattati a lezione, fonti alternative ai dati ufficiali dell'Istituto Superiore di Sanità, per insegnare a diffidare delle «false, illusorie e malsane regole preposte da organismi tutt'altro che dediti alla nostra sicurezza». I giornali del Bresciano raccontano che questo delirante proselitismo è recidivo: stessa cosa sarebbe successa a Breno e Botticino, con identiche reazioni di colleghi e famiglie, e stessa inerzia o impotenza della Pubblica istruzione.

«Incredibile - commenta Viviana Beccalossi, bresciana, ex vicepresidente della Regione e oggi consigliera regionale - solo nella nostra provincia sono morte più di 4.500 persone e la scuola non avrebbe strumenti per fermare un insegnante che viene regolarmente spostato da un istituto all'altro perché parla di intrugli vaccinali e pandemenza». «Mi auguro che chi di dovere accerti fino in fondo le responsabilità».