Profilassi sotto ipnosi per convincere gli indecisi

In trance per superare la paura del vaccino. In Svizzera pur di convincere i cittadini a sottoporsi a profilassi il governo è disposto a tutto perché «ogni vaccinazione conta», come recita il motto della settimana nazionale di immunizzazione contro il Covid19 che prende il via oggi. E dunque oltre alla moltiplicazione dei luoghi e delle occasioni nei quali viene offerta l'opportunità di vaccinarsi per convincere i diffidenti, gli indecisi e gli spaventati viene proposta anche la profilassi sotto ipnosi.

Da oggi ci si potrà vaccinare prima di seguire un concerto, prima di partire alla stazione, in autobus, in tram e persino sul battello del Reno. Ma dato che per chi ha paura il luogo non conta si è arrivati a proporre sedute di ipnosi. Metodo che ad esempio viene utilizzato anche per smettere di fumare o dimagrire.

In alcuni cantoni della Svizzera orientale dove i tassi di vaccinazione sono tra i più bassi del paese, oltre alle notti del vaccino, ai vari centri pop-up e walk-in, ai più paurosi verrà offerta la possibilità di sottoporsi in studi medici specializzati a brevi sedute di ipnosi in modo da vincere le resistenze emotive al vaccino.

Il budget a disposizione per l'iniziativa è di circa 100 milioni di franchi. Si parte con un evento informativo sulla Piazza Federale di Berna. Personalità dello sport, della cultura, dell'economia e della politica hanno prestato il loro volto ai manifesti affissi ai quattro angoli del paese.

In diverse località a chi deciderà di sottoporsi all'immunizzazione verranno offerte specialità culinarie: caffè, berliner, marroni, vin chaud o the speziati. Prevista anche, analogamente a quella dei musei, una lunga notte del vaccino in numerose località. Nel canton Lucerna non ci sarà neppure bisogno di uscire di casa: famiglie o gruppi di cinque o più persone potranno infatti prenotare un team di vaccinazione a domicilio.

Offerto anche il trasporto gratuito con taxi per recarsi nei centri di immunizzazione. A Ginevra chi riceve la prima dose in settimana potrà partecipare a una lotteria con premi a sorpresa.