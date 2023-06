Pronto il Festival delle città identitarie 2023. Sylos Labini: "Il mondo invidia la nostra storia"

«Ripartire dal racconto delle nostre cittadine di provincia è una cosa importantissima». Edoardo Sylos Labini (nel tondo), fondatore dell'associazione CulturaIdentità, ha esordito così nel corso della presentazione dei Festival delle Città Identitarie 2023 (di cui è il direttore artistico) che si è tenuta oggi alla Sala Spadolini del ministero della Cultura. Si tratta di un progetto importante perché «i Festival culturali sono un indotto economico straordinario per il Paese», ha spiegato Edoardo Sylos Labini che ha ringraziato il governo e il ministro Gennaro Sangiuliano per il lavoro che sta facendo per quanto riguarda la promozione dei piccoli territori. Il titolare del Mic, dal canto suo, si è mostrato particolarmente soddisfatto per l'articolo che gli ha riservato ieri il quotidiano francese Le Monde: «Per quanto mi riguarda, sentirmi dire che sto lavorando per costruire un nuovo immaginario dell'Italia nel mondo è un merito!». Secondo Sangiuliano «la nostra nazione è una superpotenza culturale che è la risultante di tante civiltà che si sono succedute, ciascuna delle quali ha dato un contributo importante e significativo». Ed è, appunto, in questo contesto che si inseriscono i Festival delle Città Identitarie, giunti all'ottava edizione e che assumono un'importanza non indifferente «perché - ha sottolineato Sylos Labini - l'Italia è provincia, e queste piccole province nascondono personaggi storici e monumenti che il mondo ci invidia e noi non sappiamo neanche che esistono».

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il direttore di Rai News 24 Paolo Petrecca e gli amministratori locali delle tre città che ospiteranno i Festival: il sindaco di Loano Luca Lettieri, il vice sindaco di Trino Elisabetta Borgia e l'assessore al Bilancio di Potenza Gianmarco Blasi. Ed è proprio il capoluogo della Basilicata la prima città che, dal 30 giugno al 2 luglio, vedrà il susseguirsi di vari dibattiti culturali con ospiti del calibro di Giancarlo Giannini, ma vi saranno anche Federico Palmaroli con le #piùbellefrasidiosho e un omaggio speciale a Claudia Cardinale. Dal 21 al 23 luglio sarà la volta di Trino, paesino in provincia di Vercelli noto per le sue risaie e per ospitare le residenze di campagna di Camillo Benso Conte di Cavour. Qui si esibirà il grande attore di teatro Gabriele Lavia che reciterà alcuni passi della Divina Commedia, mentre Patrizia Mirigliani, patrona di Miss Italia, ricorderà l'attrice Silvana Mangano, protagonista di Riso Amaro, film ambientato proprio nelle risaie del vercellese. Ultima tappa in calendario è Loano in provincia di Savona, che, dal 22 al 24 agosto, ospiterà, tra gli altri, il comico Gabriele Cirilli, la showgirl Elena Ballerini e il cantante Shel Shapiro, ma anche Magdi Cristiano Allam e il vice direttore de Il Giornale Francesco Maria Del Vigo.